Una donna è morta dopo essere stata investita da un treno in Brianza. La circolazione è stata sospesa.

Una donna è morta dopo essere stata investita da un treno lungo la linea ferroviaria tra le stazioni di Monza e Villasanta, in Brianza. Il corpo è stato ritrovato sui binari a circa 400 metri dalla stazione di Villasanta. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 di oggi, lunedì 28 settembre, facendo scattare immediatamente l’allarme e interrompendo la circolazione ferroviaria nella zona.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, inviati in codice rosso da Areu, con un’ambulanza e un’automedica. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per la donna non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Donna morta in Brianza: treni fermi tra Monza e Villasanta

A seguito dell’investimento, la circolazione dei treni è stata sospesa, come comunicato da Trenord. Le linee interessate sono la Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e la Milano-Ponte San Pietro, in direzione Bergamo.

Per consentire ai passeggeri di proseguire il viaggio è stato attivato un servizio automobilistico sostitutivo tra le stazioni di Monza e Villasanta.

La sospensione della circolazione si è resa necessaria per permettere ai soccorritori e alle forze dell’ordine di operare in sicurezza e per consentire tutti gli accertamenti sul luogo dell’incidente. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Monza, la Polizia ferroviaria e i vigili del fuoco di Monza, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nei primi rilievi.

Donna investita da un treno: le indagini per ricostruire l’accaduto

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e chiarire cosa sia accaduto nei minuti precedenti alla tragedia. Tra gli elementi che potranno contribuire alle indagini ci sono anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona della stazione. Gli inquirenti dovranno verificare ogni possibile ricostruzione dell’accaduto.

Non viene esclusa l’ipotesi di un gesto volontario, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per stabilire con certezza cosa abbia provocato l’investimento. Le forze dell’ordine stanno quindi valutando tutte le piste per fare piena luce sulla morte della donna.