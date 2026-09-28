Il collegio uninominale di Reggio Calabria ha dato la sua scelta nelle elezioni suppletive per la Camera dei deputati: Fabio Roscioli candidato di Forza Italia guida il conteggio con più della metà dei voti espressi. Il risultato, ancora in fase di verifica, consolida il peso del centrodestra nella regione e mette in luce un marcato calo di partecipazione rispetto alle elezioni politiche del 2022.

Risultati preliminari dello scrutinio

Con 263 sezioni sbarrate su un totale di 487, Roscioli registra il 53,62% dei voti validi. Il candidato del centrosinistra, Frank Benedetto resta al 36,04%. L’elezione di Domenico Giannetta portavoce di Futuro Nazionale, si attesta attorno al 9,02% mentre Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare ottiene l’1,32%.

Reazioni dei protagonisti politici

Il capo di Forza Italia Antonio Tajani, ha definito il risultato straordinario e ha ringraziato Roberto Occhiuto e il sindaco Francesco Cannizzaro per l’appoggio ricevuto. Stefania Craxi presidente dei senatori del partito, ha smentito l’esistenza di un “effetto Vannacci” attribuendo la scarsa performance di Futuro Nazionale alla mancanza di consenso reale nella città.

Anche Licia Ronzulli ha espresso grande soddisfazione, sottolineando la continuità dell’opera di governo regionale e comunale.

Il caso Futuro Nazionale

Giannetta, ex membro di Forza Italia, era stato promosso da Futuro Nazionale nella speranza di attrarre elettori disillusi. Tuttavia, i dati mostrano una trenta volte inferiore al risultato sperato, confermando le considerazioni di Craxi: lo spazio elettorale per il movimento non si è aperto, e il suo risultato resta legato più a una ritirata di consenso che a una nuova ondata di consenso.

Affluenza e confronto con il passato

Il tasso di partecipazione è sceso al 22,34% quasi la metà del 49,40% registrato quattro anni fa. La Regione Calabria ha evidenziato che, rispetto alle suppletive di Monza nel 2023, l’affluenza è cresciuta di poco (3,1%), ma il calo globale rispetto al 2022 è del 27,1%. Gli osservatori interpretano questo risultato come un segnale di disinteresse degli elettori verso le elezioni di secondaria importanza, nonché una conferma della solidità del centrodestra nella zona, che ha saputo mobilitare la propria base nonostante la bassa partecipazione.

Nel contesto locale, il sindaco Cannizzaro e il presidente regionale Occhiuto hanno condiviso sui social un video di festa, mentre il senatore Claudio Lotito, presidente della squadra calcistica della Reggina, ha anch’egli applaudito la vittoria di Roscioli. L’evento ha inoltre visto la presenza di Stefania Craxi e di altri esponenti del partito, a testimonianza della coesione del centrodestra calabrese.