Tragedia a Mugnano di Napoli, dove una donna di 31 anni ha partorito in casa, ma la neonata è morta. La madre è stata soccorsa dal 118 e trasferita d’urgenza all’ospedale San Giuliano di Giugliano, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica del parto e le cause del decesso della bambina.

Partorisce in casa a Mugnano, la neonata muore: mamma 31enne ricoverata in gravi condizioni

Una tragedia si è consumata nella serata di domenica 27 settembre a Mugnano di Napoli, nell’abitazione di una famiglia italiana in via dei Fiori, nei pressi dello stadio Vallefuoco. Una donna di 31 anni ha partorito in casa, secondo quanto riferito da Fanpage.it e Il Mattino, ma la neonata è deceduta. Non è ancora stato chiarito se la bambina sia venuta alla luce già priva di vita oppure se la morte sia avvenuta nei momenti immediatamente successivi al parto.

Ancora da accertare anche l’eventuale presenza nell’abitazione di personale sanitario specializzato in ostetricia e pediatria. La madre, soccorsa dal 118 dell’Asl Napoli 2 Nord, è stata stabilizzata e trasferita in codice rosso all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove resta ricoverata in condizioni che inizialmente sono state definite gravi.

Partorisce in casa a Mugnano, la neonata muore: accertamenti dei carabinieri nell’abitazione e in ospedale

In Italia il parto in casa è consentito, ma deve avvenire nel rispetto di precise condizioni di sicurezza e con l’assistenza di personale qualificato; in situazioni di emergenza, la possibilità di intervenire rapidamente in una struttura ospedaliera rappresenta un elemento fondamentale. Le indagini dovranno ora chiarire ogni aspetto della drammatica vicenda.

Sul caso sono scattate le verifiche dei carabinieri di Mugnano e Marano, intervenuti sia nell’appartamento di via dei Fiori sia presso l’ospedale San Giuliano per raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. La dinamica del parto e le circostanze che hanno portato alla morte della neonata sono infatti ancora oggetto di accertamento.

Anche la Procura sta seguendo la vicenda e, nell’ambito delle verifiche, potrebbe essere disposta l’analisi della salma della bambina per chiarire le cause del decesso. Si tratta, al momento, di un’ipotesi legata agli accertamenti e non di un provvedimento già confermato.