La piccola era stata portata in codice rosso al Gemelli: ieri mattina alle 6.00 il suo cuore ha smesso di battere.

Roma, non ce l’ha fatta la neonata di 3 mesi che era stata trovata in arresto cardiaco in culla. La piccola è morta ieri mattina, 14 aprile, alle ore 6.00.

Roma, è morta la neonata trovata in arresto cardiaco in culla

Una neonata di appena 3 mesi era stata trovata in arresto cardiaco nella sua abitazione alla Balduina (Roma).

La piccola è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico Gemelli, dopo che gli operatori del 118 avevano guidato i genitori della bimba nelle manovre di primo soccorso. La neonata è apparsa subito in condizioni critiche, fino alla notizia della morte, avvenuta ieri mattina, 14 aprile 2026, alle ore 6.00. Il decesso è avvenuto come conseguenza dell’arresto cardiaco e della grave ipossia cerebrale.

Roma, è morta la neonata trovata in arresto cardiaco: da chiarire le cause del soffocamento

Purtroppo la neonata trovata in arresto cardiaco nella sua culla a Roma è morta ieri mattina. La piccola era arrivata al Gemelli in condizioni critiche, e alla fine è deceduta a causa sia dell’arresto cardiaco che della lunga assenza di ossigeno al cervello.

Sono però da chiarire le cause che hanno portato al soffocamento, cosa abbia impedito alla neonata di respirare. Una delle ipotesi è quella di un rigurgito nel sonno. In corso tutti gli accertamenti.