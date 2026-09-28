La donna di 85 anni è stata trovata morta nella sua abitazione: secondo una prima ricostruzione sarebbe stata soffocata mentre dormiva, mentre il figlio 53enne presente in casa è al vaglio degli inquirenti.

Un omicidio scuote Pellezzano, nel Salernitano, dove una donna di 85 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Nicotera. L’anziana, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata soffocata nel sonno. Sul caso indagano i carabinieri, mentre la Procura di Salerno coordina gli accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia e valutare la posizione del figlio 53enne.

Omicidio in casa a Pellezzano: gli accertamenti sulla morte e il dolore della comunità

Sul luogo del delitto sono arrivati anche il magistrato di turno e il medico legale, che ha effettuato un primo esame esterno della salma. Ulteriori approfondimenti dovranno consentire di stabilire con maggiore precisione l’esatta causa e l’orario del decesso, oltre a fornire elementi utili per ricostruire le modalità della morte.

Gli accertamenti medico-legali saranno quindi importanti per verificare quanto emerso nella prima ricostruzione investigativa.

La vicenda ha profondamente colpito la comunità della Valle dell’Irno, dove la donna era conosciuta. Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e dei cittadini, descrivendo quanto accaduto come una tragedia che ha lasciato la comunità «sconvolta» e «profondamente addolorata».

Come riportato da Salerno Today, il Comune ha inoltre attivato i Servizi Sociali per garantire supporto alle persone coinvolte. Il primo cittadino ha invitato la cittadinanza «al silenzio, al rispetto e alla responsabilità», sottolineando la necessità di attendere l’esito degli accertamenti prima di trarre conclusioni sulla vicenda.

Omicidio a Pellezzano, 85enne soffocata nel sonno: la posizione del figlio

Una donna di 85 anni è morta nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 settembre nella sua abitazione di via Nicotera, a Pellezzano, nel Salernitano. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, come riportato dall’Ansa, l’anziana sarebbe stata soffocata mentre dormiva. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione sul figlio 53enne, la cui posizione è al momento al vaglio dell’autorità giudiziaria. Nell’abitazione sarebbe stato presente anche il fratello maggiore. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso e gli inquirenti stanno cercando di stabilire cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla morte dell’85enne.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno. I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la sequenza degli eventi e verificare ogni elemento utile alle indagini. Al momento, dunque, la dinamica non è stata ancora definita in tutti i suoi dettagli e la posizione del 53enne resta oggetto di valutazione da parte degli inquirenti.