Staffetta Quotidiana ha segnalato un pò di confusione sui prezzi dei carburanti alla pompa per questa mattina, lunedì 28 settembre 2026. Vediamo tutti i dettagli.

Prezzi carburanti alla pompa, è caos: i dettagli

Staffetta Quotidiana ha segnalato per la mattina di oggi lunedì 28 settembre, sui un po’ di confusione sui prezzi dei carburanti alla pompa, tra il ‘tetto ai prezzi’ annunciato lo scorso venerdì da Eni e in vigore appunto da stamane, il seguente annuncio di ieri da parte di Socar-IP, che al momento non ancora tradotto in numeri, e il rialzo dell’accisa sul gasolio in vigore invece da sabato.

In breve risulta che benzina e gasolio sono in calo rispetto a ieri, ma il gasolio è in forte aumento rispetto a venerdì per via del rialzo dell’accisa in vigore da sabato.

Carburanti, quanto costa oggi fare benzina?

Come visto lo scorso venerdì Eni ha annunciato un tetto ai prezzi della benzina a 1,990 euro/litro e del gasolio a 2,190 euro/litro per un mese a partire da questa mattina, lunedì 28 settembre 2026, a partire dalle ore 08.00.

Il taglio dovrebbe applicarsi a tutti i quasi 3.900 punti vendita Eni. Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,152 €/l per la benzina, 2,369 €/l per il gasolio, 0,747 €/l per il Gpl e 1,884 €/kg per il metano. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,214 €/l per la benzina, di 2,420 €/l per il gasolio, 0,885 €/l per il Gpl e 1,802 €/kg per il metano.