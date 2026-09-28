Quella di lunedì 28 settembre 2026 era la data da segnare di rosso per il caso sulla morte di Chiara Poggi: ecco perché.

Oggi, lunedì 28 settembre 2026, è il giorno della chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Cosa accade ora? Ecco le ultime notizie.

Caso Garlasco, indagini chiuse: le ultime notizie

Oggi, lunedì 28 settembre 2026 era il giorno fissato per la chiusura delle indagini preliminari della seconda inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio.

La Procura di Pavia si appresta dunque a depositare gli atti e a notificare al 38enne un secondo avviso di conclusione delle indagini preliminari, il cosiddetto 415 bis. La chiusura delle indagini rappresenta un passaggio sì formale ma molto atteso, in quanto permetterà alle parti di conoscere nel dettaglio il materiale raccolto dalla Procura negli ultimi mesi contro appunto Sempio.

Caso Garlasco, attesa per Andrea Sempio

Una volta ricevuta la notifica del 415 bis, la difesa di Andrea Sempio avrà la possibilità di esaminare gli atti, presentare memorie, produrre documentazione e chiedere ulteriori accertamenti. La stessa possibilità spetterà anche a tutti gli altri soggetti interessati dal procedimento. Il contenuto degli atti sarà fondamentale per capire quale strada intenderanno prendere i magistrati nei confronti del 38enne.

E’ doveroso intanto precisare che la chiusura delle indagini non equivale automaticamente a un rinvio a giudizio per Sempio. Nelle prossime ore se ne saprà di più.