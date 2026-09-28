L'auto della vicesindaca è stata fotografata nello spazio destinato alle persone con disabilità: chi ha scattato la foto?

L’auto della vicensindaca di Bari, Giovanna Iacovone è stata fotografata parcheggiata nello spazio riservato ai disabili. Ma, chi ha scattato la foto?

Vicesindaca utilizza il parcheggio riservato ai disabili: scoppia la polemica

Davanti a Palazzo Città a Bari una Dacia è stata fotografata parcheggiata nel posto riservato ai disabili. L’auto in questione appartiene alla vicesindaca, Giovanna Iacovone.

Sul cruscotto dell’auto, come scrive Il Corriere del Mezzogiorno, non ci sarebbe stato alcun contrassegno. Dopo il fatto sono arrivate le scuse da parte della stessa Iacovone, che ha ammesso di aver sbagliato. Ma ora la stessa vicesindaca pare stia cercando la talpa che ha scattato la foto.

Bari, la vicesindaca lascia l’auto nel parcheggio riservato ai disabili: è caccia alla talpa che ha scattato le foto

La vicesindaca Giovanni Iacovone si è scusata dopo aver parcheggiato nel parcheggio riservato ai disabili. Secondo quanto riporta il Corriere, la Iacovone starebbe ora cercando la talpa, tra i nove assessori della giunto Leccese, che ha scattato la foto della sua Dacia dove non doveva essere parcheggiata. Intanto la vicesindaca di Bari si è scusata anche con il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Antonio Giampietro.