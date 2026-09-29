Sta per arrivare la prima tempesta autunnale dell'anno, con venti, piogge e netto calo delle temperature: ecco dove.

La svolta metereologica sta per arrivare, la prima tempesta autunnale, che dovrebbe chiamarsi tempesta Austen, sta per colpire l’Europa: previsti temporali, venti forti e soprattutto un drastico calo delle temperature. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo.

Tempesta Austen in arrivo: forti temporali e crollo delle temperature

Dovrebbe chiamarsi tempesta Austen e sarà la prima tempesta dell’autunno 2026.

Per l’esattezza si tratta di un ciclone extratropicale con una pressione minima al di sotto dei 950 hPa che, se confermato, sarebbe un valore insolito per il mese di settembre. In arrivo forti venti, temporali e soprattutto un drastico calo delle temperature. La tempesta colpirà specialmente il Regno Unito ma una grossa porzione dell’Europa sarà comunque interessata dal fenomeno.

E l’Italia?

Tempesta Austen in arrivo: le previsioni meteo

La tempesta Austen sta arrivando e, come appena visto, interesserà soprattutto il Regno Unito. Ma anche altri Stati europei saranno influenzati con un drastico calo delle temperature. L’Italia è però tra le Nazioni più protette, anche se a partire da metà settimana il cielo si coprirà di nuove in gran parte della Penisola, la tempesta non avrà effetti particolari sul nostro Paese, col clima che rimarrà per lo più stabile.

Martedì e mercoledì avremmo bel tempo un pò ovunque, con invece qualche nube in più a partire dalla giornata di venersì.