La penisola iberica è nuovamente sotto assedio del maltempo: la tempesta Marta ha colpito Spagna e Portogallo con piogge torrenziali e venti forti, costringendo migliaia di persone a evacuare e causando gravi disagi a infrastrutture, trasporti e attività quotidiane. L’evento evidenzia quanto gli estremi meteorologici, sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico, stiano influenzando la vita nelle regioni mediterranee.

Portogallo sotto pressione: soccorsi e previsioni preoccupanti

Anche il Portogallo si prepara a fronteggiare gli effetti di Marta, con oltre 26.500 soccorritori già dispiegati e tre comuni costretti a rinviare le elezioni presidenziali. La protezione civile avverte di possibili raffiche fino a 110 km/h, frane e alluvioni improvvise. “Le previsioni sono estremamente preoccupanti”, ha dichiarato Mario Silvestre, comandante della protezione civile portoghese, mentre il primo ministro Luis Montenegro ha stimato danni provvisori superiori ai quattro miliardi di euro.

Il Paese è già stato colpito recentemente dalla tempesta Kristin e dalle inondazioni di Leonardo, che hanno causato vittime, centinaia di feriti e migliaia di utenze senza elettricità. Gli esperti meteo ricordano che eventi come questi, sempre più frequenti e intensi, sono aggravati dai cambiamenti climatici.

Incubo tempesta Marta, Spagna investita dalla perturbazione: migliaia di persone evacuate

La tempesta Marta ha colpito diverse regioni della Spagna, portando piogge torrenziali e venti intensi. In Andalusia, oltre 11.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case per precauzione, soprattutto lungo le sponde del fiume Guadalquivir, a rischio esondazione. Le autorità locali hanno dichiarato che “anche piogge moderate possono provocare danni significativi”, poiché molti corsi d’acqua sono già saturi a causa delle precedenti inondazioni causate dalla tempesta Leonardo.

La perturbazione ha inoltre interrotto centinaia di strade e treni, creando gravi disagi alla mobilità e rallentando le operazioni di soccorso. In risposta, LaLiga ha rinviato la partita tra Siviglia e Girona, originariamente prevista al Ramón Sánchez-Pizjuán, sottolineando come il maltempo stia influenzando anche eventi sportivi e culturali.