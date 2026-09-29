A Castellammare di Stabia una donna, che stava fuggendo col volto insanguinato dal compagno, è stata salvata da un carabiniere fuori servizio. I dettagli.

Donna col volto insanguinato in fuga dal compagno: salvata da un carabiniere

Nella serata di ieri, lunedì 28 settembre 2026, a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, una donna, col viso insanguinato, si è rifugiata in un negozio, inseguita dal compagno.

Fortunatamente un carabiniere fuori servizio ha assistito alla scena ed è riuscito a fermare l’aggressore. Più nel dettaglio il militare, in forza alla Sezione Radiomobile e libero dal servizio, ha visto la donna, col viso insanguinato, scendere di corsa dalla propria auto, lasciata in mezzo alla carreggiata. Pochi istanti dopo è comparso l’uomo, che ha iniziato a rincorrerla, con lei che ha cercato riparo in un negozio della zona, ma l’aggressore l’ha seguita.

A quel punto il carabiniere è entrato nel locale bloccando l’aggressore.

In fuga dal compagno, dona salvata da un carabiniere: in manette un 40enne

La Pattuglia della Sezione Radiomobile è subito giunta sul posto con l’uomo, un 40enne, che è stato arrestato. Si tratta di un disoccupato con precedenti, portato nel carcere di Poggioreale in attesa di convalida del fermo.

La donna è stata accompagnata all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove i medici le hanno riscontrato la frattura delle ossa nasali e un’ecchimosi al labbro superiore, con una prognosi di 30 giorni.