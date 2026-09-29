Sarà María Ysabel Balbuena, la "Señora" del caffè, a inaugurare la seconda edizione dell'International Coffee Forum, in programma a Napoli il 1° e il 2 ottobre al Palazzo dell'Immacolatella Vecchia, al Molo Angioino, in coincidenza con la Giornata Internazionale del Caffè.

L’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa di presentazione ospitata dal Gran Caffè Gambrinus, partner della manifestazione. Presenti, tra gli altri, il patron del Forum Casimiro Lieto, l’assessore del Comune di Napoli Carlo Puca, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Eliseo Cuccaro, Marco Simonetti di Caffè Toraldo e Michele Sergio del Gambrinus. L’evento è patrocinato dal Comune e dall’Università Federico II.

Chi è la “Señora” del caffè

Balbuena è fondatrice e presidente di ADOMUCA, l’associazione che nella Repubblica Dominicana ha dato alle coltivatrici di caffè proprietà, reddito e voce in capitolo. In un messaggio letto da Lieto in conferenza stampa, ha definito la nomina «un grande onore» da condividere con le produttrici dominicane e con tutte le donne delle comunità rurali. Lieto l’ha descritta come un simbolo di inclusività e di lotta civile: il 1° ottobre riceverà un International Coffee Award speciale.

Musica, tango e showcase

Il programma prevede in chiusura del 1° ottobre un omaggio a Pino Daniele, a cinquant’anni dalla stesura di “‘Na tazzulella ‘e cafè”, con un’orchestrazione inedita di Stani Roggiero e dei Bottari della Cantica Popolare, aperta anche al pubblico con moka e cucchiaino. Il 2 ottobre spazio al tango con “El último café”, exhibition di The Dance Gallery.

Tra gli appuntamenti tecnici, gli showcase “L’Italia in un caffè”, con otto caffè in rappresentanza di altrettante città italiane, e le quattro sessioni di Latte Art con la campionessa mondiale Carmen Clemente. Non mancano due presentazioni di libri, l’installazione multimediale “Coffee ‘n time!”, che mostra in tempo reale i numeri del caffè, e una sezione Off che spazia dalla caffeoveggenza al Café Chantant.

I panel

Sei i panel congressuali, moderati dal giornalista Fabio Russo, con ventiquattro relatori. Il 1° ottobre si parte alle 10.00 con l’export del caffè italiano, con ospiti come Andrea Illy ed Enrico Vergnano. Il 2 ottobre i temi saranno il consumo domestico, gli effetti del caffè sulla salute e la sostenibilità della filiera.

Informazioni

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Il programma completo, aggiornato in tempo reale, è sul sito www.internationalcoffeeforum.com.