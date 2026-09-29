Chi voterebbero oggi gli italiani se ci fossero le elezioni? Ecco i dati dei sondaggi di Swg per il Tg La7: i numeri parlano chiaro.

Sondaggi politici, cosa accadrebbe se gli italiani votassero oggi? I numeri parlano chiaro

I numeri sembrano parlare chiaro. Chi voterebbero oggi gli italiani se ci fossero le elezioni? Adesso andremo a vedere quali sono i risultati degli ultimi sondaggi politici effettuati da Swg per il Tg La7, con Fratelli d’Italia in crescita e il Pd che invece cala, mentre il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale rimangono fermi.

Ma ecco nel dettaglio i risultati dei sondaggi politici.

“Sberla clamorosa”, sondaggi politici: i numeri parlano chiaro

Ecco i risultati dei sondaggi politici effettuati da Swg per il Tg La7 che, come anticipato, vedono in crescita Fdi, in calo il Pd, e fermi il M5S e Vannacci. I dettagli: Il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna lo 0,3%, sale al 27,4% e consolida il primato, mentre il Pd di Elly Schlein perde lo 0,2% e scende al 20,6%.

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte resta stabile al 12,8%, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci rimane all’8% con quindi la prima parziale frenata. Forza Italia scende al 6,9%, Verdi e Sinistra arrivano al 6,6%, mentre la Lega di Matteo Salvini scende allo 5,1%. Più staccate Azione di Carlo Calenda (3,2%), Italia viva di Matteo Renzi (2,4%), +Europa (1,7%), Noi Moderati (1%) e Avanti Psi (1%).