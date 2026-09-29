Un video promozionale per la campagna di Donald Trump ha scatenato una vera e propria bufera istituzionale. Il spot elettorale finanziato con fondi fiscali, è stato giudicato da diversi membri del Senato come un uso improprio del denaro pubblico alimentando un acceso dibattito su legittimità e trasparenza.

L’intervento più eclatante è arrivato dal leader dei conservatori in Senato, John Thune che ha definito il video “un bello spot, ma non dovrebbe essere pagato dai contribuenti”.

Il suo commento ha messo in luce la contraddizione tra l’apprezzamento del messaggio e la critica sulla fonte di finanziamento.

Le reazioni dei senatori repubblicani

Altri due esponenti del partito hanno ampliato il discorso. John Cornyn ha sottolineato che non vi è alcun dubbio sul fatto che i contribuenti non debbano sostenere il costo di un annuncio elettorale.

In un tono più tagliente, Thomas Massie ha ironizzato sulla legittimità dell’operazione, affermando: “Non preoccupatevi, usare denaro pubblico per una campagna pubblicitaria del presidente è stato fatto in passato ed è completamente legale… in una repubblica delle banane”. Le sue parole hanno evidenziato la percezione di una possibile impunità politica.

Critiche dal lato democratico

Dall’altro fronte, il senatore democratico Jamie Raskin ha avvertito che lo spot “potrebbe costituire un grave reato di furto e appropriazione indebita di beni pubblici a fini di campagna elettorale”. Il suo avvertimento richiama l’attenzione su possibili violazioni penali, suggerendo che la questione non sia solo una disputa di opinioni ma una vera questione legale.

La difesa della Casa Bianca

Di fronte alle accese proteste, la Casa Bianca ha risposto definendo il video un annuncio di servizio pubblico. Secondo il portavoce, “questi annunci di pubblica utilità hanno lo scopo di ricordare agli americani di amare il loro paese e di capire cosa lo rende degno di essere difeso”. La dichiarazione vuole inquadrare la campagna come un gesto di patriottismo più che una mossa elettorale tradizionale.

Il dibattito riflette una tensione più ampia tra le istituzioni governative e l’uso delle risorse dello Stato per scopi politici. Mentre i repubblicani del Senato mettono in dubbio la trasparenza del finanziamento, i democratici avvertono di possibili violazioni penali. La Casa Bianca, invece, insiste sulla natura di messaggio di unità nazionale sostenendo che il contenuto è destinato a rafforzare il legame emotivo tra i cittadini e la loro patria. La questione rimane aperta e sulla scena si prevedono ulteriori discussioni legislative.