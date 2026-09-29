Il fatturato industriale ha mostrato, al netto dei fattori stagionali, una crescita evidente nell’ultimo mese dell’anno. Conforme alle rilevazioni di Istat a luglio il valore totale è aumentato dell’1,7% rispetto a giugno, mentre il volume di produzione è salito dello 0,6%. Questi dati indicano un miglioramento dell’attività produttiva, suggerendo una leggera ripresa dopo il calo stagionale tipico dei mesi estivi.

Parallelamente, il settore dei servizi ha avuto un andamento più contenuto, ma comunque positivo. Le stime congiunturali mostrano un incremento del valore del 0,2% e un aumento di volume dello 0,1%. Anche se la crescita appare modesta, il risultato è coerente con le dinamiche di consumo interno e con l’andamento della domanda di servizi professionali.

Andamento dell’industria a luglio rispetto a giugno

Nel dettaglio, la variazione di valore dell’industria (+1,7%) rappresenta un segnale di maggiore ricavi, supportato da una domanda più forte sia sul mercato interno che estero. La crescita di volume (+0,6%) indica che la produzione fisica è aumentata, confermando che le imprese hanno risposto positivamente alle richieste di mercato.

Variazione di valore

Il valore aggiunto industriale è incrementato del 1,7% rispetto a giugno, una performance superiore alla media dei mesi estivi degli ultimi anni. Tale aumento è legato a un miglioramento dei prezzi di vendita e a una riduzione dei costi di materie prime, fattori che hanno contribuito a rendere più redditizie le attività produttive.

Variazione di volume

Il volume di produzione è cresciuto dello 0,6% segnale che le linee di assemblaggio hanno operato con maggiore capacità occupata. Questo risultato è stato favorito da un lieve recupero della domanda estera, soprattutto nei settori dell’automotive e della meccanica fine.

Performance dei servizi nel mese di luglio

Il comparto dei servizi, pur mostrando incrementi più contenuti, non è rimasto immobile. L’aumento di valore dello 0,2% riflette una leggera crescita dei ricavi, in gran parte dovuta a servizi finanziari e alle attività di consulenza legata al digitale. L’incremento di volume dello 0,1% suggerisce una maggiore quantità di operazioni erogate, sebbene la maggior parte della crescita sia attribuibile a servizi ad alto contenuto di valore.

Trend tendenziali corretti per calendario

Quando si osserva la tendenza a lungo termine, al netto degli effetti di calendario, l’industria registra un notevole aumento di valore del 4,8% nel mese di luglio 2026. Tuttavia, il volume mostra una leggera flessione dello -0,6% indicando che la crescita di valore è più legata a prezzi più alti che a una espansione della produzione reale.

Per i servizi, la correzione per gli effetti di calendario evidenzia un incremento di valore del 3,1% e una variazione di volume pari allo 0,1%. Questo scenario suggerisce che la domanda di servizi ha beneficiato di una ripresa della spesa delle imprese e dei consumatori, con una leggera crescita della quantità di prestazioni offerte.

Il settore dei servizi invece, procede con un guadagno più contenuto ma costante, indicando una stabilizzazione della domanda. Questi indicatori forniscono una base utile per analizzare le prospettive economiche dei prossimi mesi.