Un professore 60enne di un liceo di Ravenna domenica scorsa avrebbe inviato (pare per sbaglio) una foto intima nella chat con i suoi studenti, per poi cancellarla. Molti ragazzi però l’avrebbero vista e scaricata (tra cui anche minorenni). Cosa rischia ora il docente?

Professore invia in chat ai suoi studenti una foto intima: “Mandata per sbaglio”

Domenica sera un professore 60enne di un liceo di Ravenna avrebbe inviato nella chat con i suoi studenti una foto che ritraeva le sue parti intime e, come scrivono i media locali, tale foto sarebbe stata inviata assieme ad altre foto che ritraevano le pagine di un libro. La foto oscena sarebbe stata subito cancellata dal docente, ma oramai molti ragazzi (tra cui minorenni) l’avrebbero vista e scaricata.

Gli alunni avrebbero anche avvisato i genitori, indignati per l’accaduto. Il professore si sarebbe poi scusato anticipando che ne avrebbe parlato in classe. Non si esclude che possa essersi trattato di un gesto accidentale.

Ravenna, professore invia foto intime nella chat con gli studenti: cosa rischia?

Non si esclude come detto che il professore abbia inviato la foto intima nella chat degli studenti per errore.

La dirigenza scolastica, che avrebbe già incontrato alcuni docenti degli studenti interessati dalla chat, sarebbe appunto al corrente dell’episodio e a breve potrebbe anche formalmente comunicarlo alla Procura di Ravenna, con conseguente eventuale apertura di un fascicolo per divulgazione di materiale pornografico finalizzata all’adescamento di minorenni (articolo 600 ter del codice penale comma III).