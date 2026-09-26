La morte improvvisa di Roberto Gialdini, professore 36enne che insegnava al liceo Iess di Reggio Emilia, ha sconvolto un’intra comunità.

Professore 36enne muore all’improvviso: non sapeva di avere una malformazione congenita

Addio a Roberto Gialdini, professore di matematica di 36 anni che insegnava al liceo Less di Reggio Emilia.

L’uomo sarebbe morto per un’emorragia cerebrale legata a una malformazione congenita di cui non era mai stato a conoscenza, secondo quanto riporta il Resto del Carlino.

Il professore aveva avuto un malore domenica 13 settembre, il giorno prima dell’inizio della sua amata scuola, ma dopo dieci giorni di ricovero all’ospedale di Baggiovara purtroppo non ce l’ha fatta.

Il cordoglio

L’istituto dove insegnava, nella giornata di ieri, 25 settembre, ha sospeso le attività didattiche per permettere a studenti, famiglie e corpo docente di dare l’ultimo saluto al professore.

Alla cerimonia hanno preso parte oltre 200 persone tra alunni ed ex studenti, molti dei quali arrivati anche da fuori città.

Il dirigente scolastico Ugo Barilli ha ricordato Gialdini come una figura di riferimento per l’intero istituto, dove insegnava dal 2021.

Il preside ha sottolineato in particolare il suo metodo didattico, capace di valorizzare le potenzialità di ogni studente senza ridurre tutto al voto numerico.

I funerali

I funerali del professor Roberto Gialdini si terranno lunedì mattina, 28 settembre, nella chiesa di Sant’Anselmo e il feretro sarà sepolto a Marmirolo, paese nel quale è nata la madre del professore. La famiglia ha donato gli organi.