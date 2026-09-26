Il presidente statunitense Donald Trump ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a partecipare al prossimo vertice dei G20 previsto per dicembre a Miami. L’invito, annunciato a conclusione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stato presentato come un’apertura per un dialogo più ampio tra le principali economie mondiali, ma ha subito accesi dibattiti fra i leader europei.

L’invito di Trump a Putin per il G20 di Miami

Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha spiegato che la presenza di Putin a Miami rappresenterebbe “un’opportunità di dialogo non solo con il presidente americano, ma con tutti i capi di Stato riuniti al G20″. Ha aggiunto che gli Stati Uniti sperano in una risposta positiva da Mosca, sottolineando la volontà di mantenere i canali diplomatici aperti nonostante le tensioni legate alla guerra in Ucraina.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha dichiarato che la Russia è “grata e apprezza l’invito”, ma che la decisione finale sarà presa “attraverso i canali diplomatici”.

Possibili incontri con altri leader

Il medesimo comunicato ha ventato la possibilità che Trump possa incontrare anche il presidente cinese Xi Jinping già in visita a Washington per un incontro di Stato, e che entrambi possano partecipare a ulteriori tavole rotonde a Shenzhen nell’ambito dell’APEC.

Il contesto multilaterale del G20, quindi, diventa lo scenario attraverso cui la diplomazia occidentale tenta di riequilibrare le relazioni con Mosca, senza però trascurare le preoccupazioni di altre potenze.

La risposta europea: la posizione della Germania

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha commentato l’invito durante una conferenza stampa a Ottawa definendolo “un vero e proprio test di litmus per la volontà di Putin di negoziare”. Ha ribadito che la Germania ha più volte sollecitato la Russia a tornare al tavolo dei negoziati, sottolineando che un eventuale incontro dovrebbe avvenire su basi di cessate il fuoco reale. La sua dichiarazione è stata più ottimistica rispetto alla linea ufficiale di Berlino, che rimane cauta.

Il punto di vista di Berlino

Il portavoce del cancelliere Friedrich MerzStefan Kornelius ha ricordato che il governo tedesco non considera le relazioni con la Russia “business as usual” e sta coordinando una risposta con i partner europei. Il ministero tedesco degli Esteri non ha ancora fornito commenti aggiuntivi, ma la discrepanza tra le parole di Wadephul e la posizione più rigida di Berlino mette in evidenza le tensioni interne all’UE sull’approccio diplomatico da adottare.

Tensioni correlate: incursione di un elicottero russo in Polonia

Nel frattempo, le forze armate polacche hanno segnalato che un elicottero militare russo è entrato nello spazio aereo polacco per 42 secondi avanzando di circa 300 metri prima di essere intercettato. L’incidente, monitorato tramite radar, ha spinto il comando a lanciare cacciabombardieri, mantenendo al contempo le truppe di terra in stato di allerta. Questo episodio è stato interpretato come una prova della prontezza della difesa aerea polacca e ha riacceso il dibattito sulle possibili provocazioni russe nella regione.

Nel complesso, l’invito di Trump a Putin al G20 di Miami accende un dibattito complesso: da un lato la speranza di una partecipazione russa come leva per avviare negoziati sulla guerra in Ucraina dall’altro, le riserve espresse da leader come la prima ministra italiana Giorgia Meloni e la presidente dell’UE per gli affari esteri Kaja Kallas che definiscono la mossa “prematura”. La risposta della comunità internazionale nei prossimi mesi determinerà se la diplomazia riuscirà a trasformare quell’invito in una vera opportunità di pace.