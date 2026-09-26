Durante la sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha presentato una proposta inattesa: riattivare la circolazione nello Stretto di Hormuz entro sette giorni, a condizione che gli Stati Uniti accettino una serie di concessioni.

L’offerta riguarda non solo la riapertura del canale marittimo, ma anche la ripresa dei negoziati sul programma nucleare iraniano.

Secondo le dichiarazioni di Araghchi, la tempistica di una settimana scaturirà non appena Washington darà il via libera, segnalando una possibile svolta diplomatica in una zona da tempo sotto accesa tensione.

Offerta iraniana: riaprire lo Stretto di Hormuz in una settimana

Teheran ha fissato un calendario preciso: sette giorni dalla conferma americana per rimuovere il blocco navale che attualmente impedisce l’accesso alle proprie rotte commerciali.

L’obiettivo è garantire il transito di navi commerciali e militari, ristabilendo il normale flusso di petrolio e gas naturale verso i mercati mondiali.

Condizioni richieste da Teheran

Le richieste di Teheran includono la revoca del blocco delle proprie porti, la cancellazione delle sanzioni che colpiscono le esportazioni di petrolio iraniano e la stipula di una cessazione delle ostilità che comprenda anche il Libano.

L’offerta è stata trasferita agli Stati Uniti tramite il Qatar, dimostrando l’uso di canali diplomatici regionali per superare le difficoltà di comunicazione diretta.

Reazione degli Stati Uniti e prospettive di escalation

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha fornito una risposta ufficiale alla proposta, ma fonti interne riferiscono che abbia rifiutato privatamente l’offerta. Invece di impegnarsi in una trattativa, la Casa Bianca sembra puntare su una strategia di pressione crescente, valutando la possibilità di nuovi attacchi aerei dopo le elezioni di metà mandato previste per novembre.

Il venerdì sera, Trump ha condiviso su Truth Social una mappa della regione, denominando lo Stretto di Hormuz come “Trump Strait”, gesto simbolico che ha ulteriormente alimentato le discussioni sulla legittimità delle pretese di Washington nella zona.

Il ruolo strategico dello Stretto e le tensioni recenti

Lo Stretto di Hormuz è una delle vie più critiche per il commercio globale di energia: una quota significativa del petrolio e del gas naturale mondiale transita ogni giorno attraverso questo stretto canale. Da quando gli Stati Uniti e Israele hanno avviato una campagna militare contro l’Iran a febbraio, la zona è diventata un punto focale di scontri e minacce di chiusura, con ripercussioni economiche a livello internazionale.

La proposta iraniana, sebbene ancora in attesa di una risposta formale, pone una domanda fondamentale su quale sarà il prossimo passo diplomatico nella regione. Un accoglimento dell’offerta potrebbe segnare l’inizio di una fase di de-escalation, mentre un rifiuto consolidato potrebbe intensificare le tensioni, con potenziali conseguenze per la sicurezza globale e per i mercati energetici.