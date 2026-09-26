Un uomo è stato trovato morto vicino a un ponte nella periferia di Milano. Le indagini sono in corso.

Tragedia nelle prime ore di sabato 26 settembre a Vimodrone, nel Milanese, dove un uomo è stato trovato senza vita nei pressi del ponte dei Cavedani, un passaggio pedonale che attraversa il Naviglio Martesana nella zona di Gaggiolo. La segnalazione è arrivata poco prima delle 6 del mattino, quando alcuni passanti hanno notato la presenza dell’uomo.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di circa 58 anni. Le circostanze della morte sono al vaglio delle autorità, intervenute sul posto dopo l’allarme lanciato dai cittadini.

Uomo trovato morto vicino a un ponte: l’intervento dei vigili del fuoco

La richiesta di soccorso è stata inoltrata ai vigili del fuoco e al sistema di emergenza sanitaria 118.

Sul posto sono arrivati i soccorritori, insieme alle squadre fluviali dei vigili del fuoco, chiamate a intervenire nel tratto del Naviglio per recuperare il corpo.

Le operazioni si sono svolte nelle prime ore della mattinata, mentre venivano effettuati gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.

Uomo morto a Milano: gli accertamenti sulla vicenda

Il ponte dei Cavedani è un piccolo collegamento pedonale tra le due sponde del Naviglio Martesana, nella località Gaggiolo. È proprio nei pressi della struttura che alcuni passanti hanno fatto la drammatica scoperta. Al momento le informazioni sull’identità dell’uomo e sulla dinamica dei fatti sono ancora limitate. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire le circostanze della morte e a ricostruire le ultime ore della vittima.

L’intervento dei vigili del fuoco si è concentrato in particolare sul recupero della salma dalle acque del Naviglio, mentre sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118. Gli accertamenti proseguiranno per definire con maggiore precisione quanto avvenuto nella zona del ponte.