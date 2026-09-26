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Brescia, terribile incidente stradale: auto va fuori strada e finisce in un canale, coinvolti due giovani

Brescia, terribile incidente stradale: auto va fuori strada e finisce in un canale, coinvolti due giovani

Il dramma ieri sera, venerdì 25 settembre 2026 ad Alfianello, in via Chiesa: i dettagli di quanto accaduto.

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Nella serata di ieri, venerdì 25 settembre 2026, si è verificato un brutto incidente stradala ad Alfianello, in provincia di Brescia. Un’auto è infatti uscita fuori strada finendo la sua corsa in un canale.

Brescia, auto va fuori strada e finisce in un canale: soccorsi d’urgenza due giovani

Verso le ore 18.00 di ieri, venerdì 25 settembre 2026, si è verificato un terribile incidente ad Alfianello, nel Bresciano, all’altezza di via Chiesa.

Un’auto, una Volkswagen Golf, è infatti uscita di strada, si è ribaltata terminando la sua corsa nella roggia adiacente la carreggiata. Sul posto sono intervenuti subito sia i soccorsi che le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Brescia, terribile incidente stradale: grave un 27enne

Come visto nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un terribile incidente ad Alfianello, in provincia di Brescia, dove un’auto, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada ribaltandosi e finendo la sua corsa in un canale. A bordo due giovani. Ad avere la peggio un ragazzo di 27 anni, estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere e portato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Bergamo.

Meno gravi le ferite riportate dall’altro giovane, ricoverato in codice giallo all’ospedale di Cremona.

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