Durante una tranquilla serata nella Casa del Grande Fratello Vip Valeria Marini ha condiviso un episodio poco noto del suo passato. In compagnia di Marina La Rosa, Carmen Di Pietro e Alex Belli, la showgirl ha rivelato di aver quasi adottato il nome d’arte Valery Moore un omaggio all’attrice statunitense Demi Moore, allora al culmine della popolarità grazie a film come Ghost – Fantasma e L’ombra del Testimone.

L’interessante aneddoto è stato accompagnato da una riflessione sul ruolo di un celebre regista che, qualche anno prima, le aveva consigliato di mantenere il proprio cognome.

Il provino con Pier Francesco Pingitore e la decisione di non cambiare nome

Nel primo periodo della sua carriera, Valeria Marini si è confrontata con Pier Francesco Pingitore direttore artistico del Bagaglino.

Durante il provino, la giovane aspirante ha espresso il desiderio di trasformare il proprio nome in Valery Moore, sottolineando l’influenza di Demi Moore sul panorama internazionale. Pingitore, invece, l’ha interrotta con decisione: “Il tuo nome è già bellissimo, tienilo”. La regista ha così mantenuto il suo nome di battaglia, che sarebbe poi diventato un marchio riconoscibile in tutta Italia.

Questo scambio ha segnato una svolta decisiva nella sua ascesa nel mondo dello spettacolo.

Un omaggio a Demi Moore: il contesto culturale degli anni ’90

Il periodo di cui parla Marini coincide con l’apice della carriera di Demi Moore, star di pellicole che hanno definito la cultura pop dell’inizio degli anni ’90. L’idea di adottare Valery Moore nasceva proprio da quell’entusiasmo globale, ma la scelta di Pingitore ha preservato l’identità italiana della showgirl. Il desiderio di cambiare nome rivela anche la sensibilità di una giovane artista che, pur desiderando appartenere a un trend internazionale, trovava comunque valore nella propria radice.

Rivalità con Pamela Prati: un capitolo acceso del Bagaglino

Il ricordo del nome alternativo si intreccia con un’altra vicenda della carriera di Marini: la tensione con Pamela Prati. Quando Marini entrò nel Bagaglino nel 1993 con lo spettacolo Saluti e Baci la collega era ancora protagonista di importanti produzioni al Salone Margherita quali Biberon e Crème Caramel. Marini ha più volte raccontato che la sua comparsa sarebbe stata percepita da Prati come un “pezzo di pane rubato”, tanto che il confronto degenerò in un episodio di scontro fisico.

Il punto di vista di Valeria sulla disputa

Nel podcast Mondo cash Marini ha precisato che non ha «rubato» nulla a Prati, ma semplicemente ha accettato l’invito di Pingitore, che l’ha scelta per le sue doti sceniche. Secondo la showgirl, Pamela era già uscita dal Salone Margherita con un nuovo contratto, ma nutriva ancora la convinzione di essere l’unica stella del cabaret. Questo risentimento, ha aggiunto Marini, ha alimentato una serie di tensioni che hanno caratterizzato gli anni di attività al Bagaglino.

Il nome Valery Moore rimane una curiosità, ma la scelta di mantenere Valeria Marini ha consolidato il suo brand personale, mentre la dinamica con Pamela Prati ha arricchito il dietro le quinte del mondo del cabaret italiano.