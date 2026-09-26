La polizia ha trovato il corpo smembrato di Fabio Colapietro 39 anni nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre in un appartamento di via Gulli 46, nel quartiere Borgo Vittoria di Torino; tre persone sono state fermate dagli investigatori.

Ultimo aggiornamento: 26 settembre 2026. L’episodio ha avviato una complessa attività investigativa della procura e della polizia giudiziaria per ricostruire dinamica e responsabilità, con la richiesta di convalida dei fermi al Giudice per le Indagini preliminari nelle ore successive.

Il ritrovamento e la dinamica iniziale

Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata al numero di emergenza che ha indicato la presenza di sacchi e contenitori sospetti all’interno dell’abitazione; sul posto hanno trovato parti del cadavere avvolte in sacchi neri e altre parti poste in secchi sigillati con cemento a presa rapida, elementi che gli inquirenti hanno definito come indizi di soppressione di cadavere e occultamento sistematico delle tracce.

Le modalità del nascondimento e il frammentario stato dei resti hanno reso urgente l’attività della squadra mobile e dei periti medico-legali per l’identificazione e la ricostruzione, mentre sul luogo sono state eseguite rilievi e acquisizioni di materiali utili alle analisi forensi.

Chi sono gli indagati e il ruolo attribuito

La procura ha disposto il fermo di tre persone: un uomo indiziato di omicidio e soppressione di cadavere e due donne accusate di favoreggiamento e concorso nella distruzione del corpo.

L’uomo è stato individuato come principale responsabile sulla base di elementi raccolti in fase iniziale.

Tra le due donne fermate figura Nicole Formichetti 47 anni, insegnante di scuola secondaria presso l’Istituto Tommaso D’Oria di Ciriè originaria di Rieti che abitava in affitto nell’appartamento al quarto piano dove è stato rinvenuto il corpo; l’altra donna è stata indicata dalle autorità come partecipante alle azioni di occultamento.

Dichiarazioni e testimonianze raccolte

Tra gli elementi emersi nelle prime fasi, la madre di Christian Matheus De Oliveira Morando 26 anni ha contattato il 112 riferendo che il figlio aveva compiuto un gesto violento; le testimonianze della donna hanno parlato di confessioni confuse di una colluttazione avvenuta durante una rapina o un furto e del perdurante stato di agitazione del giovane, circostanze che gli investigatori hanno annotato tra i primi elementi utili alle indagini.

I vicini hanno descritto il condominio in via Gulli come un’area interessata da episodi di degrado, con segnalazioni di via vai sospetto, presunti festini e segnali di uso di sostanze; tali osservazioni hanno contribuito a contestualizzare l’ambiente in cui si sono svolti i fatti e a indirizzare le attività di ascolto dei testimoni e di acquisizione di dichiarazioni rese ai magistrati.

Procedimento giudiziario e sviluppi investigativi

Dopo i fermi la procura ha predisposto la richiesta di convalida da sottoporre al Giudice per le Indagini preliminari entro le tempistiche previste dalla procedura, e gli indagati sono stati condotti in commissariato per gli atti formali e gli interrogatori. Le misure cautelari richieste potranno essere confermate o modificate dal gip sulla base delle prove raccolte.

Gli investigatori proseguono con esami tecnici, comparazioni dei reperti e accertamenti sui profili anagrafici e relazionali presenti nell’appartamento; il quadro probatorio è in evoluzione e gli accertamenti medico-legali saranno determinanti per confermare l’identità della vittima e la causa della morte.