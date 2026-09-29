A parlare per loro i legali, Gian Luigi Tizzoni e Antonio Compagna: ecco che cosa hanno detto.

Come saprete ieri è stata notificata ad Andrea Sempio la conclusione delle indagini. In attesa di capire come si evolverà la situazione, come hanno reagito i genitori di Chiara Poggi?

Caso Garlasco, come hanno reagito i genitori di Chiara Poggi alla chiusura delle indagini?

Pare che nemmeno dopo la chiusura delle indagini, con l’accusa che continua a ritenere che l’impronta della scarpa Frau appartenga ad Andrea Sempio i genitori di Chiara Poggi, abbiano intenzione di cambiare la propria opinione.

Per loro ad uccidere la figlia è stato Alberto Stasi. Nonostante sia anche arrivata la notizia della mancanza del Dna di Chiara sui pedali della bici di Andrea. I genitori della vittima hanno scelto la via del silenzio ma per loro hanno parlato i legali Gian Luigi Tizzoni e Antonio Compagna che continuano a sostenere che non vi siano elementi realmente nuovi e chiedono di porre fine alle indagini.

Una posizione rimasta quindi immutata nonostante, nel corso degli anni, siano emerse nuove ipotesi e ricostruzioni sul delitto.

Caso Garlasco: la tesi dei Poggi

In attesa di capire che cosa succederà da qui in avanti, se Sempio sarà rinviato a giudizio o meno, pare rimanere immutata la posizione dei Poggi. Secondo quanto riportato dal Corriere, la famiglia Poggi sostiene che la sera prima dell’omicidio Chiara avrebbe scoperto file pornografici sul computer di Alberto Stasi e per questo propone un incidente probatorio al fine di verificarlo.

I legali ritengono, inoltre, che la nuova indagine su Sempio sia strumentale a una revisione della condanna definitiva di Stasi.