La cena di Futuro Nazionale viene annullata nella trattoria di via Torricelli e trasferita in un altro locale di Milano: le minacce e le indagini in corso.

La cena di Futuro Nazionale prevista a Milano è stata annullata dopo le presunte minacce rivolte al titolare del ristorante che avrebbe dovuto ospitare l’iniziativa. L’episodio è avvenuto nel quartiere Ticinese, dove successivamente sono comparse anche scritte contro Roberto Vannacci e il suo movimento. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti.

“Stai attento a quello che fai”, minacce al ristoratore: cancellata la cena di Futuro Nazionale

Una cena organizzata dal comitato milanese di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, era prevista per la sera di martedì 29 settembre in una trattoria di via Torricelli, nella zona del Ticinese, non lontano dai Navigli. L’appuntamento, al quale avrebbero dovuto partecipare circa 40 persone, è stato però cancellato dopo le presunte intimidazioni rivolte al titolare del locale.

Secondo quanto ricostruito da Milano Today, nella mattinata di venerdì 25 settembre due uomini si sarebbero avvicinati al ristoratore dicendogli: “Stai attento a quello che fai, i vannacciani non sono graditi nel quartiere”. Il giorno seguente l’uomo si è rivolto ai carabinieri della stazione di Gratosoglio per denunciare quanto accaduto.

La cena è stata quindi spostata in un altro ristorante, in via Bazzi.

Anche il proprietario dello stabile, secondo quanto riportato da Il Giorno, avrebbe precedentemente manifestato le proprie preoccupazioni per lo svolgimento dell’iniziativa politica, richiamando il particolare contesto della zona.

Le scritte contro Vannacci sui muri e le indagini in corso a Milano

Dopo l’annullamento dell’appuntamento, la vicenda è stata accompagnata da un nuovo episodio. Tra domenica e lunedì sono comparse sui muri dello stabile alcune scritte nere contro Vannacci e Futuro Nazionale, tra cui “Morte a Vannacci”, “Ticinese antifa”, “Fuck Futuristi” e “Nazi morti”. Il ristoratore ha nuovamente contattato le forze dell’ordine e la polizia è intervenuta per documentare con fotografie le scritte. Il titolare, parlando con l’Ansa, ha raccontato le conseguenze della vicenda: “Mi hanno provocato un danno economico e morale. Io stasera sono chiuso e ho paura di andare al lavoro”.

Sempre secondo le ricostruzioni riportate dalla stampa, gli investigatori stanno verificando l’eventuale collegamento degli episodi con ambienti della galassia antagonista presenti nella zona, anche alla luce della vicinanza di uno storico centro sociale. Fonti di Futuro Nazionale hanno inoltre riferito di presunti sputi e lanci di sassi contro le vetrine durante un corteo anti-sfratti transitato in via Torricelli, circostanza sulla quale sono in corso ulteriori accertamenti.