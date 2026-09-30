Wanna Marchi e Stefania Nobile premiate in Campidoglio, la cerimonia nella Sala della Protomoteca scatena le reazioni politiche e social.

La premiazione di Wanna Marchi e Stefania Nobile in Campidoglio ha acceso il dibattito politico e social. Le due hanno ricevuto riconoscimenti per i loro libri durante un evento privato nella Sala della Protomoteca, ma la scelta della prestigiosa sede istituzionale ha provocato numerose reazioni e spinto il Campidoglio ad annunciare una revisione delle procedure per la concessione degli spazi.

Wanna Marchi e Stefania Nobile premiate in Campidoglio: i riconoscimenti per i loro libri

Il 23 settembre 2026, Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile hanno partecipato a una cerimonia nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, dove hanno ricevuto due riconoscimenti per le rispettive pubblicazioni. Nobile è stata insignita del P.I.C. – Premio Internazionale della Cultura per Vendere…

cara la pelle, mentre a Marchi è stato assegnato un riconoscimento per il ricettario La verità è che io cucino così. Qui non si pesa niente: l’unica misura è l’amore.

L’iniziativa sarebbe stata organizzata dalla casa editrice Edizioni Cento e, secondo le ricostruzioni pubblicate, ideata dall’editore Alessandro Gian Maria Ferri. Si trattava dunque di una manifestazione privata e non di un premio istituito o assegnato da Roma Capitale.

La scelta della Protomoteca, tuttavia, ha attirato l’attenzione proprio per il valore istituzionale della sede. Alla cerimonia avrebbero partecipato oltre 200 persone e a fare gli onori di casa è stato il consigliere comunale Dario Nanni.

La presentazione dell’evento richiamava la volontà di promuovere la cultura e le eccellenze italiane, valorizzando persone, progetti e realtà considerate capaci di contribuire alla crescita culturale e sociale del Paese. La notizia della presenza di Marchi e Nobile ha però generato rapidamente commenti e contestazioni sui social, con alcuni utenti che si sono domandati: “Possibile? Un premio alla cultura. E al Campidoglio?”.

Dario Nanni: “Non ero a conoscenza della presenza di Wanna Marchi e Stefania Nobile”

Al centro delle polemiche è finita soprattutto la concessione della Sala della Protomoteca. Dario Nanni, consigliere del Gruppo Misto, ha dichiarato di assumersi personalmente la responsabilità della richiesta dello spazio, precisando però di non essere stato informato della presenza delle due premiate. “Ovviamente non ero assolutamente a conoscenza della presenza di Wanna Marchi e Stefania Nobile tra le persone premiate. Se lo avessi saputo, chiaramente, non avrei mai sostenuto la richiesta di utilizzare la sala”, ha spiegato, scusandosi per quanto accaduto.

La vicenda ha provocato reazioni anche sul fronte politico. La senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione ha chiesto chiarimenti sulle procedure seguite per autorizzare l’utilizzo della sala e sulla documentazione relativa all’evento. Anche l’ex sindaca e attuale consigliera del Movimento 5 Stelle Virginia Raggi ha definito la situazione “surreale”, sollevando interrogativi sulle verifiche effettuate prima della concessione dello spazio.

Dopo le polemiche, Roma Capitale ha annunciato una revisione delle modalità di istruttoria per l’utilizzo delle sale capitoline, con l’intenzione di rafforzare i controlli preventivi sulle iniziative e sui partecipanti e di valutare eventuali linee guida più precise.

La stessa Wanna Marchi ha commentato pubblicamente la serata, sottolineando il significato personale del riconoscimento: “La vita è una cosa davvero molto strana: da Castel Guelfo a una cella in galera e poi ti ritrovi in Campidoglio osannata”. Stefania Nobile, invece, ha replicato alle critiche sui social difendendo il concetto di cultura legato ai propri libri.