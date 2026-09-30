BMW ha presentato la nuova Serie 3 2027 (codice interno G50) il nuovo modello è stato svelato con una data di arrivo nelle concessionarie previsa per dicembre in Italia. Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2026.

La novità rappresenta un cambiamento significativo per la gamma berlina della casa tedesca: la Serie 3 ha abbandonato le varianti diesel e adotterà esclusivamente motori a benzina con tecnologia mild-hybrid 48 V.

Questo passaggio si combina con il nuovo linguaggio stilistico denominato Neue Klasse già introdotto su modelli elettrici, e con un forte focus sulla digitalizzazione dell’abitacolo attraverso il sistema Panoramic iDrive.

Design esterno e dimensioni

La carrozzeria della nuova Serie 3 misura 4,77 metri in lunghezza e presenta un passo di 2,86 metri, mantenendo le proporzioni tipiche del marchio ma con linee più basse e marcate.

Il frontale è caratterizzato da una griglia più sottile inserita tra fari a LED che si estendono lateralmente come una striscia luminosa, richiamando il doppio rene storico.

I fari posteriori sono sottili e integrati nel profilo del cofano; le maniglie delle porte sono a scomparsa e l’aerodinamica è studiata per un aspetto pulito e minimalista. La vettura monta cerchi che vanno da 18 a 20 pollici con opzioni sportive e finiture lucide, e la linea dei finestrini è stata abbassata per abbassare visivamente il baricentro e migliorare la sensazione di stabilità.

Interni e tecnologia Panoramic iDrive

L’abitacolo è stato riprogettato attorno al sistema Panoramic iDrive che combina quattro elementi tra cui un head-up display denominato Panoramic Vision e un Central Display da 17,9″ con interfaccia basata su Android-like. La console centrale è minimalista e conserva solo un vano portaoggetti con ricarica induttiva, il freno di stazionamento elettronico e la leva del cambio.

I materiali offerti variano dal tessuto riciclato alle finiture in pelle Merino e alle opzioni BMW Individual; alcune configurazioni includono sedili con funzione massaggio e regolazioni elettriche. Il bagagliaio ha una capacità di 450 litri e i sedili posteriori si ripartiscono secondo lo schema 40:20:40 per aumentare la capacità di carico.

Gamma motori e prestazioni

Al lancio la Serie 3 2027 verrà proposta con tre motorizzazioni a benzina tutte dotate di sistema mild-hybrid 48 V. La versione d’ingresso, la 318 monta un 2,0 L turbo da 156 CV e 250 Nm, con trazione posteriore e uno scatto da 0-100 km/h dichiarato in 9,5 s.

La 320 adotta un 2,0 L da 211 CV e 330 Nm, mantiene la trazione posteriore e scende nello 0-100 km/h a 7,4 s. Al vertice della gamma termica la M350 xDrive utilizza un sei cilindri in linea 3,0 L biturbo da 443 CV e 580 Nm, con trazione integrale xDrive cambio Steptronic a otto rapporti, 0-100 km/h in 4,1 s e velocità massima autolimitata a 250 km/h.

La M350 integra inoltre la funzione denominata “Drift Moment” che trasferisce temporaneamente la coppia alle ruote posteriori per una gestione controllata del sovrasterzo; la dotazione comprende sospensioni adattive e freni M Sport.

Connessione con la gamma elettrica e produzione

Il linguaggio stilistico Neue Klasse è condiviso con la BMW i3, la proposta elettrica della stessa piattaforma digitale; la i3 è offerta nelle varianti 40 xDrive e 50 xDrive con potenze rispettive fino a 374 CV e 469 CV e pacchi batteria da 82,8 kWh a 108,7 kWh, con autonomie WLTP dichiarate fino a 912 km per la versione top.

La produzione della nuova Serie 3 è prevista nello stabilimento di Dingolfing a partire dalla seconda metà del 2026, con la prima consegna in Italia programmata per dicembre 2027. La strategia tecnica evidenzia la convergenza tra motori termici e architetture elettriche sotto il medesimo linguaggio di design e piattaforma digitale.

Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2026.