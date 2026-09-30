Il nuovo modello di BMW Serie 3 per il 2027 rappresenta un punto di svolta nella storia della gamma berlinetta tedesca. Dopo sette generazioni, la casa di Monaco ripropone la linea classica con una radicale reinterpretazione estetica chiamata Neue Klasse un linguaggio che richiama le radici degli anni ’60 ma guarda decisamente al futuro.

La produzione avrà inizio nella seconda metà del 2026 nello stabilimento di Dingolfing, con la prima consegna prevista in Italia a dicembre.

Design Neue Klasse: linee nette e protagonismo luminoso

La carrozzeria, lunga 4,77 m e larga 1,85 m, presenta superfici pulite, un passo di 2,86 m e una forte presenza visiva grazie a una nuova calandra, raffigurata da una striscia LED che incornicia i classici “doppio rene”.

I fari, sottili e allungati, si fondono con una striscia luminosa che li collega, creando un frontale aggressivo ma elegante. Le maniglie delle porte sono a scomparsa, migliorando l’aerodinamica e conferendo un aspetto più “fluttuante”. Sulla parte posteriore, i fanali sono ultra-sottili e allungano la linea del veicolo, mentre i cerchi da 18 a 20 pollici completano il profilo sportivo.

Motorizzazioni a benzina, mild-hybrid 48 V e trazione intelligente

Al debutto, la Serie 3 sarà equipaggiata esclusivamente con motori a benzina dotati di tecnologia mild-hybrid 48 V. Tre versioni sono disponibili: la 318 (2,0 L, 156 CV, trazione posteriore), la 320 (2,0 L, 211 CV, trazione posteriore) e la M350 xDrive, con un 3,0 L sei cilindri biturbo da 443 CV e trazione integrale xDrive. Tutti gli abitacoli montano un cambio Steptronic a otto rapporti. Le prestazioni variano da 0-100 km/h in 9,5 s per la 318 fino a 4,1 s per la M350, con velocità massime comprese tra 215 km/h e 250 km/h.

Novità “Drift Moment” sulla M350 xDrive

Una delle caratteristiche più curiose è il pulsante Drift Moment che trasferisce temporaneamente la coppia alle ruote posteriori, consentendo al guidatore di “driftare” in modo controllato. La dotazione di serie comprende sospensioni adattive, sterzo sportivo variabile e freni M Sport, rendendo la M350 una vera pista su strada.

Abitacolo digitale: Panoramic iDrive e interfacce avanzate

All’interno, la nuova BMW Serie 3 introduce il sistema Panoramic iDrive basato su quattro elementi: Panoramic Vision (head-up display che proietta le informazioni sul parabrezza), volante multifunzione, Central Display da 17,9″ con OS Android-like e, in opzionale, il BMW 3D Head-Up Display. La console è ridotta al minimo: un vano portaoggetti con ricarica induttiva, pochi pulsanti fisici (freno di stazionamento, riscaldamento lunotto, luci di emergenza) e la leva del cambio. I materiali variano dal tessuto riciclato alle finiture in pelle Merino, con opzioni massime personalizzabili tramite BMW Individual.

BMW i3 elettrica: il fratello elettrico della Serie 3

Parallelamente al nuovo modello a benzina, BMW presenta la seconda evoluzione della sua Neue Klasse elettrica: la BMW i3. Disponibile nelle versioni 40 xDrive (374 CV, 520 Nm, batteria 82,8 kWh, autonomia 566-710 km) e 50 xDrive (469 CV, 645 Nm, batteria 108,7 kWh, autonomia 729-912 km). Entrambe le varianti hanno una ricarica rapida fino a 400 kW, che consente di passare dal 10 % all’80 % in poco più di 20 minuti. La i3 condivide il linguaggio stilistico della Serie 3, ma la sua architettura è ottimizzata per ospitare il pacco batteria, offrendo anche la possibilità di recuperare 423 km di autonomia in soli 10 minuti di ricarica DC nella versione top.