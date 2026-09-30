Viaggiare in India o Sri Lanka? Come Scegliere Senza Pentirsene

Da una parte l’India, dall’altra lo Sri Lanka. Entrambe ti attirano, entrambe sembrano incredibili, e nessuno ti dice chiaramente quale sia più adatta a te.

Ti aiuto io, perché la risposta esiste, solo che non è “dipende dai gusti”. Dipende da quattro fattori molto concreti: quanti giorni hai, quanta intensità vuoi, cosa cerchi davvero e in che periodo parti.

Viaggiare in India e fare un tour Sri Lanka sono due esperienze che le agenzie mettono spesso nella stessa categoria “Asia, spezie, templi”e che invece non si somigliano quasi per niente. Vediamo perché, e alla fine saprai quale delle due prenotare.

Qual è la differenza di fondo tra i due paesi?

La scala. È da lì che discende tutto il resto.

L’India è un subcontinente: oltre tre milioni di chilometri quadrati, un miliardo e quattrocento milioni di persone, ventidue lingue ufficiali e climi che vanno dall’Himalaya al deserto ai tropici. Non si “visita l’India”: si visita una sua parte, e anche in tre settimane ne vedi una fetta.

Lo Sri Lanka è un’isola di sessantacinquemila chilometri quadrati — più o meno quanto l’Irlanda — con ventidue milioni di abitanti. In una settimana ne attraversi una parte significativa; in due settimane lo giri quasi tutto.

Da questa differenza nasce tutto il resto: il ritmo del viaggio, la quantità di trasferimenti, il livello di stimolazione sensoriale, perfino quanto sarai stanco la sera.

Riassunto brutale: l’India ti travolge, lo Sri Lanka ti accoglie. Nessuna delle due cose è meglio dell’altra. Sono due esperienze diverse.

Quanti giorni hai a disposizione?

Questa è la prima domanda da farsi, e spesso decide da sola.

Giorni India Sri Lanka 7 giorni Solo il Triangolo d’Oro: Delhi, Agra, Jaipur Itinerario classico: triangolo culturale, Kandy, safari, Galle 10 giorni Triangolo d’Oro + Rajasthan o Varanasi Isola quasi completa, con mare 12-13 giorni Rajasthan completo o Nord + Gange Tutto il paese senza correre, incluse le piantagioni di tè 15+ giorni Nord + Sud, oppure India + Nepal Gran tour con trekking, parchi e spiagge

Il punto chiave: con una settimana lo Sri Lanka ti dà un viaggio completo, l’India ti dà un assaggio. Con due settimane l’India inizia a esprimersi davvero, mentre lo Sri Lanka ti concede il lusso di rallentare.

Se hai sette o otto giorni di ferie e vuoi tornare con la sensazione di aver visto un paese intero, lo Sri Lanka ha un vantaggio oggettivo.

Quale dei due è più adatto alla prima volta in Asia?

Lo Sri Lanka, quasi senza discussione — e lo dico da grande estimatore dell’India.

Le ragioni sono pratiche. Le distanze sono brevi, quindi ci si sposta poco. La popolazione è meno densa, quindi il livello di caos è molto più gestibile. L’inglese è diffuso. E il ritmo generale è più lento, più simile a quello a cui siamo abituati.

L’India, invece, richiede una certa preparazione mentale. Il primo giorno a Delhi è una scarica sensoriale che qualcuno adora immediatamente e qualcun altro subisce: clacson costanti, folla, odori intensi, contrasti visivi fortissimi. Passato quello scoglio — di solito ci vogliono due giorni — la maggior parte delle persone si innamora. Ma va detto onestamente che non è una destinazione neutra.

Il consiglio pratico: se viaggi con genitori anziani, bambini piccoli o compagni di viaggio ansiosi, lo Sri Lanka è la scelta più serena. Se cerchi un’esperienza che ti scuota, l’India è esattamente quella.

Se cerchi storia e monumenti, chi vince?

L’India, per quantità e per scala, senza partita.

Parliamo di oltre quaranta siti patrimonio UNESCO e di un patrimonio architettonico che copre tremila anni: il Taj Mahal, che dal vivo è più impressionante di qualsiasi fotografia; le fortezze del Rajasthan a Jodhpur e Jaipur; i palazzi sui laghi di Udaipur; i ghat di Varanasi, che è una delle città abitate ininterrottamente più antiche del mondo; i templi rupestri e le moschee imperiali di Delhi.

Lo Sri Lanka ha però una carta che non tutti si aspettano: il triangolo culturale, con otto siti UNESCO concentrati in un’area piccolissima. La rocca di Sigiriya, una fortezza-palazzo costruita in cima a un monolite di duecento metri nel V secolo, con affreschi e giardini d’acqua, è uno dei luoghi archeologici più spettacolari dell’Asia. Aggiungi le rovine di Polonnaruwa e Anuradhapura, i cinquemila metri quadrati di affreschi delle grotte di Dambulla e il Tempio del Dente di Kandy.

Il verdetto: se il patrimonio storico è il motivo principale del viaggio, l’India offre più volume e più varietà. Ma lo Sri Lanka concentra in tre giorni ciò che in India ti costerebbe una settimana di trasferimenti.

Se cerchi natura e animali, chi vince?

Qui la risposta si ribalta: lo Sri Lanka, e con un certo margine.

L’isola ha una densità di fauna straordinaria in spazi ridotti. Il parco di Yala ha una delle più alte concentrazioni di leopardi al mondo. A Udawalawe e a Minneriya si vedono elefanti selvatici in gruppi numerosi, con raduni stagionali di centinaia di esemplari. Al largo di Mirissa, tra novembre e aprile, si avvistano balenottere azzurre e capodogli. E tutto questo è raggiungibile nello stesso viaggio, a poche ore di distanza.

Ci sono poi i paesaggi: le piantagioni di tè dell’altopiano centrale intorno a Nuwara Eliya ed Ella, con le colline a gradoni verde smeraldo e il celebre tratto ferroviario tra Kandy ed Ella, uno dei viaggi in treno più belli del mondo. E la foresta pluviale di Sinharaja, riserva della biosfera.

L’India ha naturalmente le sue tigri — Ranthambore è un’esperienza fortissima — e paesaggi che vanno dall’Himalaya alle backwaters del Kerala. Ma richiedono viaggi lunghi e spesso dedicati. Lo Sri Lanka ti mette natura, fauna e montagna nello stesso itinerario di una settimana.

E se il mare è la priorità?

Ancora Sri Lanka, senza esitazioni.

L’isola ha spiagge su tutti i lati e una costa sud — Bentota, Mirissa, Weligama, Tangalle — dove si alternano baie di sabbia chiara, surf, palme e villaggi di pescatori. La cosa interessante è che il mare non è un viaggio a parte: si aggiunge naturalmente alla fine di un itinerario culturale, perché è a poche ore da tutto il resto.

L’India ha Goa, con le sue spiagge e l’eredità portoghese, ed è una tappa molto piacevole. Ma è lontana dal circuito classico del nord: inserirla significa un volo interno e almeno due o tre giorni dedicati.

In sintesi: in Sri Lanka il mare è un capitolo dell’itinerario. In India è un capitolo separato che va pianificato apposta.

Come si mangia nei due paesi?

Entrambi benissimo, ma con logiche diverse.

La cucina indiana è di una varietà quasi incomprensibile: cambia radicalmente ogni cinquecento chilometri. Nel nord dominano i pani, il forno tandoor, le salse cremose e i piatti di legumi; nel sud riso, cocco, dosa e sapori più acidi. È il paradiso assoluto per chi è vegetariano: non un ripiego, ma una tradizione millenaria di piatti di verdure.

La cucina singalese è più compatta e più speziata di quanto si aspettino i più. Il piatto simbolo è il rice and curry: riso al centro e attorno cinque, sei, anche dieci piccole preparazioni diverse di verdure, legumi, pesce o carne. Poi gli hoppers, ciotoline croccanti di farina di riso e cocco, spesso con un uovo dentro; il kottu, roti tritato sulla piastra con un ritmo percussivo riconoscibile a isolati di distanza; e il sambol di cocco che accompagna tutto.

Nota pratica valida per entrambi: se non ami il piccante, basta dirlo. E la frutta tropicale, in Sri Lanka, è di un livello che in Italia semplicemente non esiste.

Quale dei due costa meno?

L’India, in generale — e lo si vede anche confrontando i pacchetti a parità di giorni.

Sulla vita quotidiana le due destinazioni sono simili: mangiare, spostarsi e visitare costano poco in entrambe. La differenza la fanno gli itinerari organizzati: in India i tour di una settimana partono da cifre sensibilmente inferiori rispetto agli equivalenti in Sri Lanka, dove il settore turistico è più concentrato e i servizi hanno un posizionamento medio più alto.

Un elemento che invece pesa poco: entrambi i paesi richiedono un’autorizzazione d’ingresso online — l’e-Visa per l’India e l’ETA per lo Sri Lanka — con procedure semplici da fare da casa. Le regole aggiornate vanno sempre verificate sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina prima di partire.

Sui voli: verso Delhi esistono collegamenti diretti dall’Italia, mentre per Colombo si viaggia in genere con uno scalo, con qualche collegamento diretto stagionale.

In che periodo conviene andare nell’uno e nell’altro?

Questa domanda può decidere il viaggio al posto tuo, perché i calendari non coincidono.

India: la stagione ideale per il nord — Triangolo d’Oro, Rajasthan, Varanasi — va da ottobre a marzo, con clima secco e temperature gradevoli. Da aprile inizia il caldo intenso, e da giugno a settembre arriva il monsone. Il sud e il Kerala seguono un calendario simile, con la finestra migliore tra novembre e marzo.

Sri Lanka: l’isola ha due monsoni opposti, ed è il suo vantaggio nascosto. Da dicembre ad aprile la costa sud-occidentale, il triangolo culturale e le piantagioni di tè sono al meglio. Da maggio a settembre la finestra si sposta sulla costa orientale e nord-orientale. In pratica, c’è sempre una parte dell’isola in stagione: cambia solo dove andare.

Il che porta a una conclusione pratica utile: se devi partire in estate, lo Sri Lanka resta praticabile spostando l’itinerario a est, mentre l’India del nord è decisamente sconsigliata.

Quale dei due è più impegnativo?

L’India, e va detto con chiarezza invece di girarci intorno.

Le distanze sono enormi: da Delhi a Udaipur o da Jaipur a Varanasi si parla di voli interni o di lunghe ore di strada. La densità di persone è altissima nelle città. L’insistenza commerciale nei luoghi turistici esiste. E l’impatto emotivo dei contrasti sociali è reale, per chi non lo ha mai visto.

Lo Sri Lanka è più morbido su tutti questi fronti. Le strade sono lente ma le distanze brevi, i villaggi tranquilli, il turismo meno aggressivo. La fatica principale è quella di un viaggio su strada con molte curve nell’altopiano.

Attenzione però a non leggerlo come “l’India è peggio”. Molti viaggiatori tornano dall’India dicendo che è stato il viaggio più intenso della loro vita — proprio per quelle stesse ragioni. Il punto è sapere cosa si sta scegliendo.

Si possono visitare entrambi nello stesso viaggio?

Sì, ma con una condizione: servono almeno tre settimane.

Geograficamente sono vicinissimi — un volo di poche ore separa il sud dell’India da Colombo — e la combinazione funziona benissimo sulla carta: si abbina il sud dell’India, con Kerala e Tamil Nadu, allo Sri Lanka, che ne è culturalmente e climaticamente il proseguimento naturale.

Con meno di venti giorni, però, il rischio è di fare due mezzi viaggi invece di uno buono. In quel caso il consiglio è netto: scegline uno, fallo per bene e tieni l’altro per la volta successiva. Chi va in Asia meridionale, di norma, ci torna.

Allora, come scelgo?

Ecco lo schema che uso quando me lo chiedono:

Scegli lo Sri Lanka se:

hai una o due settimane e vuoi un viaggio completo

è la tua prima volta in Asia

vuoi natura, safari e mare nello stesso itinerario

viaggi con bambini o con persone che preferiscono ritmi tranquilli

parti tra dicembre e aprile, oppure in estate potendo andare a est

Scegli l’India se:

vuoi monumenti e storia su una scala che non esiste altrove

cerchi un’esperienza intensa, che ti cambi il punto di riferimento

hai almeno dieci giorni, meglio due settimane

il budget è un fattore e vuoi il massimo rapporto tra spesa ed esperienza

parti tra ottobre e marzo

Se ti riconosci nel primo elenco, i tour in Sri Lanka di Memphis Tours coprono formule dai sette ai sedici giorni: l’itinerario classico con triangolo culturale, Kandy, safari a Yala e Galle, il viaggio dedicato alle piantagioni di tè, fino al gran tour con trekking e parchi nazionali.

Se invece è l’India a chiamarti, le proposte per viaggiare in India vanno dal Triangolo d’Oro di sette giorni ai tour di dodici-tredici giorni che aggiungono Varanasi, il Rajasthan, Goa o il Nepal.

In entrambi i casi valgono gli stessi elementi che fanno la differenza in questa parte del mondo: guide che parlano italiano, trasferimenti privati, hotel selezionati e assistenza ventiquattro ore su ventiquattro — con oltre sessantacinque anni di attività e certificazione ISO 9001:2015 alle spalle.

Domande frequenti su India e Sri Lanka

È meglio l’India o lo Sri Lanka per una prima volta in Asia?

Lo Sri Lanka, nella maggior parte dei casi. Distanze brevi, ritmi più gestibili, inglese diffuso e la possibilità di vedere cultura, natura e mare in un solo itinerario di una settimana. L’India è straordinaria ma più intensa, e rende al meglio con almeno dieci giorni e una buona predisposizione al caos.

Quanti giorni servono per l’India e quanti per lo Sri Lanka?

Per l’India servono almeno sette giorni per il Triangolo d’Oro e dieci-tredici per un itinerario significativo che includa Rajasthan o Varanasi. Per lo Sri Lanka sette giorni bastano per un giro classico completo, mentre con tredici o sedici si aggiungono tè, trekking e spiagge senza fretta.

Serve il visto per India e Sri Lanka?

Sì, per entrambi, ma con procedure online semplici: e-Visa turistico per l’India ed ETA per lo Sri Lanka, entrambi richiedibili prima della partenza. Le regole possono cambiare, quindi vanno verificate sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina. Assistiamo i nostri viaggiatori con tutte le informazioni necessarie.

Qual è il periodo migliore per ciascuna destinazione?

Per l’India del nord da ottobre a marzo. Per lo Sri Lanka da dicembre ad aprile sulla costa sud-occidentale e nel triangolo culturale, da maggio a settembre sulla costa orientale. Lo Sri Lanka ha due monsoni opposti, quindi esiste sempre una zona dell’isola in stagione favorevole.

Quale dei due è più economico?

In generale l’India, sia sulla vita quotidiana sia sui pacchetti organizzati a parità di giorni. Lo Sri Lanka resta comunque una destinazione dal buon rapporto qualità-prezzo rispetto all’Europa, con un posizionamento medio leggermente più alto sui servizi turistici.

Dove si vedono più animali selvatici?

In Sri Lanka, per densità e facilità di avvistamento: leopardi a Yala, elefanti a Udawalawe e Minneriya, balene a Mirissa tra novembre e aprile, tutto nello stesso viaggio. In India l’esperienza faunistica più forte è il safari per le tigri a Ranthambore, che però richiede una tappa dedicata.

Si possono combinare India e Sri Lanka in un unico viaggio?

Sì, ed è un abbinamento che funziona bene unendo il sud dell’India allo Sri Lanka. Servono però almeno tre settimane: con meno tempo si rischia di vedere male entrambi. Organizziamo itinerari combinati su misura per chi ha questa disponibilità.

Sono destinazioni adatte alle famiglie con bambini?

Entrambe lo sono, con gradazioni diverse. Lo Sri Lanka è più semplice da gestire: spostamenti brevi, safari che entusiasmano i bambini, spiagge sicure. L’India funziona molto bene dai ragazzi in su, quando il fattore “avventura” diventa parte del divertimento. In entrambi i casi consigliamo itinerari privati, con ritmi calibrati.

Una considerazione finale

Se sei arrivato fin qui e ancora oscilli tra le due, ti do il mio criterio personale, quello che uso quando un amico me lo chiede a cena.

Chiediti che tipo di viaggio vuoi raccontare al ritorno. Se la risposta è “voglio tornare rilassato ma con la sensazione di aver visto molto”, prenota lo Sri Lanka. Se la risposta è “voglio tornare diverso da come sono partito”, prenota l’India.

Sono due risposte ugualmente legittime. L’errore è solo uno: scegliere l’India sperando che sia comoda, o scegliere lo Sri Lanka sperando che sia enorme. Sapendo cosa aspettarsi, nessuna delle due delude.