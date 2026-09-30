Il Ifo-Index ha mostrato un lieve rimbalzo, ma allo stesso tempo le case automobilistiche tedesche hanno annunciato la chiusura di diversi stabilimenti. Questa contraddizione ha scosso gli operatori di mercato, spingendo i responsabili a chiedersi se l’ambiziosa iniziativa Made for Germany lanciata da Friedrich Merz, sia ancora viva o se sia destinata a rimanere un progetto di facciata.

Il divario tra gli indicatori macroeconomici e le decisioni industriali

Secondo gli ultimi dati, il Ifo-Index è tornato a crescere di qualche punto, suggerendo una ripresa dell’attività produttiva. Tuttavia, le notizie di chiusure di impianti nei gruppi automotive – tra cui importanti produttori di auto di lusso – indicano che le aziende stanno ancora combattendo con costi elevati e problemi di competitività.

Laddove i dati suggeriscono una ripresa, la realtà sul campo rimane ostacolata da una combinazione di fattori, tra cui la carenza di mano d’opera qualificata e le pressioni fiscali.

Le dichiarazioni di Tom Schmidtgen

L’esperto di industria Tom Schmidtgen ha sottolineato che gli investimenti annunciati devono essere valutati con attenzione: “Non è sufficiente proclamare un impegno finanziario, bisogna dimostrare flussi concreti di capitale”.

Il suo intervento richiama l’attenzione sull’importanza di verificare la sostanza delle promesse, soprattutto alla luce del prossimo Invest in Germany Summit previsto per il 19 e 20 ottobre a Berlino.

Made for Germany: dalla promessa alla realtà

Friedrich Merz, leader della proposta di crescita, ha spinto per una strategia che punta a mantenere la Germania al centro degli investimenti europei. L’iniziativa, del valore di diversi miliardi di euro, promette incentivi fiscali, semplificazioni burocratiche e un investimento booster destinato a settori ad alta tecnologia. In un’intervista di 200 secondi, Sebastian Roloff, portavoce economico della frazione SPD, ha illustrato i punti chiave: riduzioni fiscali mirate e agevolazioni per famiglie a reddito medio-basso, nel tentativo di rivitalizzare la domanda interna.

Il ruolo delle politiche fiscali

Roloff ha evidenziato che le agevolazioni per il ceto medio sono cruciali perché stimolano la spesa domestica, favorendo così un circolo virtuoso di crescita. Senza queste misure, gli investitori potrebbero ritenere il mercato tedesco poco attraente, nonostante le promesse di un contesto più favorevole.

Invest in Germany Summit: il press-breakfast a Berlino

Il 19 ottobre, alle ore 8:00, il Titanic Gendarmenmarkt di Berlino ospiterà un press-breakfast organizzato dal BVK – Bundesverband Beteiligungskapital insieme al ZIA – Zentraler Immobilien Ausschuss. Tra gli invitati spiccano Dirk Wittneben di Ardian, membro del consiglio di amministrazione del BVK, e la presidente del ZIA, Aygül Özkan. L’obiettivo è discutere le barriere ancora presenti per gli investimenti privati, analizzare perché il capitale rimane troppo spesso fuori dal territorio tedesco e definire le modifiche necessarie al quadro regolamentare.

Intervento di Dirk Wittneben

Wittneben porterà la prospettiva di un investitore internazionale, sottolineando come le sfide normative e la mancanza di incentivi concreti possano frenare il flusso di capitali. La sua presenza rafforza il legame tra il summit e le realtà di mercato, rendendo il dibattito più pragmatico.

Parallelamente, su scala geopolitica, Donald Trump ha respinto un’offerta dell’Iran per l’apertura dello stretto di Hormuz, secondo le osservazioni di Jonathan Martin. Questa decisione, poco prima delle elezioni di metà mandato, ha accentuato le tensioni sul prezzo del carburante negli Stati Uniti, con potenziali ripercussioni sui mercati energetici europei.

Infine, per chi segue l’attualità politica da lontano, il podcast Berlin Playbook disponibile ogni mattina dalle 5:00, offre una panoramica rapida e approfondita delle notizie internazionali, condotto da Rixa Fürsen e Maximilian Stascheit.