Golden power indica l’insieme di poteri speciali con cui lo Stato può vigilare e intervenire su operazioni che toccano asset ritenuti strategici. Non si tratta di un divieto generalizzato agli investimenti ma di un meccanismo di tutela dell’interesse nazionale nei casi in cui acquisizioni, fusioni, accordi o forniture critiche possano incidere sulla sicurezza o sul funzionamento di infrastrutture essenziali.

Cosa si intende per golden power

Per golden power si intende un set di facoltà regolatorie che permette all’autorità pubblica di imporre condizioni, opporsi o prescrivere rimedi in relazione a operazioni che incidono su asset strategici. Il presupposto è che alcuni settori, per la loro funzione, richiedono un livello di protezione superiore. In questo quadro, l’attenzione si concentra non solo sulla proprietà, ma anche sul controllo effettivo, su diritti speciali, sulla disponibilità di dati sensibili e su forniture critiche.

Il meccanismo opera in modo proporzionato: l’intervento pubblico è circoscritto ai casi in cui vi siano rischi concreti per sicurezza, ordine pubblico o continuità di servizi essenziali. Nella maggior parte dei casi, le transazioni sono approvate con o senza condizioni, purché rispettino gli obblighi di notifica e di trasparenza previsti.

Settori strategici normalmente coinvolti

Gli ambiti tipicamente considerati strategici includono energiatrasportitelecomunicazionidifesa e spazio oltre a infrastrutture digitali, finanza dei mercati, sistemi di pagamento, sanità e approvvigionamenti che impattano la sicurezza. Rientrano anche elementi come cloudcybersecurity semiconduttori, tecnologie dual use, data center e piattaforme con rilevanza sistemica. In ambito industriale, l’attenzione riguarda componenti chiave, brevetti, know-how e catene logistiche essenziali.

È comune che obblighi di notifica e possibili condizioni si applichino quando un investitore estero acquisisce partecipazioni rilevanti o diritti di influenza su decisioni strategiche. Anche accordi di fornitura a lungo termine, outsourcing di funzioni critiche o trasferimenti di asset tecnologici possono richiedere valutazioni specifiche.

Come funziona il processo autorizzativo

Il procedimento ruota attorno a una notifica preventiva da parte di chi realizza l’operazione. La notifica descrive la transazione, gli asset coinvolti, la struttura di controllo e le garanzie di sicurezza. Segue una fase istruttoria in cui l’autorità verifica se l’operazione incide su asset strategici. L’esito può essere: via libera, approvazione con condizioni, richiesta di rimedi o, nei casi più sensibili, veto.

Tempi e perimetro sono scanditi da norme coordinate con il diritto delle imprese e con i principi di proporzionalità. Mantenere una documentazione completa, una mappatura degli asset e un chiaro piano di governance riduce il rischio di sospensioni. Un dialogo trasparente con l’autorità facilita soluzioni condizionate, come ring-fencing, security plan continuità operativa e presidi su dati e forniture.

Esempi tipici di intervento e impatti

Tra gli esempi ricorrenti vi sono: acquisizioni di controllo in società che gestiscono reti energetiche; acquisti di quote in operatori di telecomunicazioni; trasferimento di tecnologie sensibili; esternalizzazioni di piattaforme cloud che ospitano dati critici; contratti di fornitura che possono incidere sulla resilienza delle infrastrutture. In tali casi, l’autorità può imporre limiti a diritti di voto, clausole su sedi e personale chiave, misure di sicurezza informatica o obblighi di continuità.

Per le PMI l’impatto principale riguarda la pianificazione: occorre prevedere il fattore tempo, predisporre audit sugli asset e integrare nei contratti clausole sospensive legate all’esito della notifica. Per gli investitori inclusi fondi e corporate esteri, la conformità al golden power è parte integrante della due diligence, al pari delle verifiche antitrust e regolamentari. Una gestione proattiva limita incertezze su valutazioni e condizioni contrattuali.

Chiarimenti per investitori retail e risparmiatori

Il golden power riguarda transazioni societarie e infrastrutture strategiche, non i prodotti al dettaglio offerti da banche o operatori postali. Riferimenti come intesa san paolo investimentimediolanum investimentiinvestimenti poste italiane o formule come poste italiane investimenti sicuri e investimenti sicuri intesa san paolo attengono a soluzioni per risparmiatori. Allo stesso modo, ricerche come oro investimenti roma riguardano il mercato del metallo fisico. Il perimetro qui trattato concerne invece investimenti Italia a livello societario e cross-border con impatto su asset strategici.

Comprendere questa distinzione aiuta a evitare confusioni: il golden power non limita la libera scelta di strumenti di risparmio, ma si applica quando un’operazione industriale o finanziaria incide su infrastrutture e tecnologie chiave. Anche gli investitori istituzionali che distribuiscono prodotti al pubblico devono considerare la normativa nelle proprie partecipazioni strategiche.

Checklist di conformità per operazioni cross-border

Una checklist pragmatica supporta imprese e investitori nella preparazione. Integrare questi passaggi nella due diligence riduce il rischio di sospensioni e condizioni onerose, favorendo una strategia di esecuzione coerente con gli obiettivi di business e gli obblighi regolatori.

Mappatura degli asset identificare infrastrutture, dati, licenze, brevetti e forniture critiche coinvolte.

identificare infrastrutture, dati, licenze, brevetti e forniture critiche coinvolte. Perimetro normativo verificare se settore e transazione rientrano tra gli ambiti strategici e le soglie rilevanti.

verificare se settore e transazione rientrano tra gli ambiti strategici e le soglie rilevanti. Struttura di controllo analizzare diritti di voto, patti parasociali, veto rights e influenza significativa.

analizzare diritti di voto, patti parasociali, veto rights e influenza significativa. Provenienza capitali chiarire catena di proprietà e beneficial owner inclusi eventuali legami pubblici.

chiarire catena di proprietà e beneficial owner inclusi eventuali legami pubblici. Piano di sicurezza definire misure su cybersecurity, gestione dati, continuità e localizzazione funzioni critiche.

definire misure su cybersecurity, gestione dati, continuità e localizzazione funzioni critiche. Contrattualistica inserire condizioni sospensive, covenant informativi e rimedi in caso di prescrizioni.

inserire condizioni sospensive, covenant informativi e rimedi in caso di prescrizioni. Calendario allineare tempi di notifica e closing, con buffer per eventuali richieste istruttorie.

allineare tempi di notifica e closing, con buffer per eventuali richieste istruttorie. Comunicazione predisporre un dossier chiaro e coerente per l’autorità, con responsabili designati.

Indicazioni pratiche per PMI e investitori

Per le PMI è utile un screening preventivo anche in operazioni domestiche con fornitori o partner esteri, specie se implicano dati, componenti o servizi critici. Predisporre mappe dei processi, policy di sicurezza e governance facilita l’approvazione e rafforza la posizione negoziale con il partner. Nei processi di M&A, integrare un GPA file (documento dedicato al golden power) evita duplicazioni e incoerenze.

Per gli investitori un approccio basato su risk-based screening, engagement anticipato con le controparti e opzioni di mitigation predefinite consente di preservare valore anche in scenari con prescrizioni. L’adozione di presidi su dati, supply chain e continuità operativa è spesso sufficiente a rendere compatibile l’operazione con le esigenze di sicurezza, mantenendo integrità industriale e creazione di valore.

Il golden power non è un ostacolo agli investimenti ma un quadro di coerenza tra apertura dei mercati e protezione degli asset essenziali. Con preparazione, trasparenza e governance robuste, operazioni e partnership cross-border trovano spazio ordinato per svilupparsi, a beneficio di imprese, investitori e del tessuto produttivo.