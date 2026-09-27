Nel piccolo comune di Diamante il leader del M5S ha inaugurato la serata di lancio del suo ultimo libro, Una nuova primavera. Davanti a un pubblico attento, ha delineato quello che definisce il necessario risveglio dell’Italia, una ripartenza che, a suo dire, non può più attendere.

Il concetto di nuova primavera è presentato come metafora di un ritorno di crescita dopo quattro lunghi inverni economici.

“Quattro anni di stagnazione”, ha sottolineato Conte, “una stagione che sarebbe stata persino più cupa senza i fondi del Pnrr“. L’autore suggerisce che gli investimenti ricevuti hanno evitato il peggioramento di una crisi già profonda.

Il messaggio di rilancio dopo quattro inverni

Il discorso passa subito a descrivere le difficoltà che la popolazione sta vivendo: l’inflazione incontrollata, le bollette che gravano sul bilancio familiare e un costo della vita definito da Conte «carrissimo».

Secondo il presidente del Movimento, famiglie, imprese e lavoratori stanno sopportando un peso economico che sembra aumentare di giorno in giorno. “Le persone non esitano a testimoniare come il loro potere d’acquisto stia scomparendo”, ha affermato, evidenziando la necessità di politiche che ristabiliscano un equilibrio tra prezzi e salari.

Il peso dell’inflazione su famiglie e imprese

In questo contesto, il Pnrr è descritto come una sorta di ancora di salvezza che ha consentito al Paese di non precipitare in una recessione più profonda. Tuttavia, Conte avverte che il semplice afflusso di denaro non basta: “Occorre una strategia nazionale che trasformi questi capitali in crescita reale, occupazione e benessere per tutti”. Il leader indica inoltre che la sostenibilità del rilancio dipende dalla capacità del governo di tutelare i cittadini contro l’aumento incontrollato dei prezzi.

Critica verso l’intervento di Eni sui prezzi del carburante

Una delle parti più accese del suo intervento riguarda la proposta di Eni di assumere un ruolo più deciso nel calmierare i prezzi del carburante. Conte dichiara con fermezza: “Non possiamo permettere che un colosso come Eni, anche in termini di auto-responsabilità, sostituisca il compito del governo”. L’affermazione è accompagnata da una critica al modo in cui la compagnia sembra voler impostare un’agenda che, a suo avviso, non corrisponde alle reale emergenze dei cittadini.

Il ruolo del governo e le priorità dei cittadini

Secondo il leader del M5S, la gestione dei prezzi del carburante è una prerogativa dello Stato, non di un’impresa privata. “Queste aziende non hanno la visione necessaria per decidere politiche che impattano tutta la società”, ha ribadito, alludendo a un intervento che rischia di sviare le risorse da altri settori più urgenti. Ha inoltre menzionato il nome di Vannacci indicando che le forze dell’opposizione stanno cercando di imporre una linea d’azione diversa da quella richiesta dalla popolazione.

Il messaggio finale è chiaro: il governo deve intervenire con decisione, altrimenti i cittadini saranno costretti a convivere con un “caro vita” insostenibile. Conte ha concluso con una frase forte, chiedendo ai rappresentanti del potere di “tornare a casa” se non sono pronti a mettere al centro le esigenze della gente.

Il dibattito sollevato dall’intervento di Conte a Diamante si inserisce nel più ampio contesto delle sfide economiche che l’Italia sta affrontando. Resta da vedere come le istituzioni risponderanno alle critiche e se la “nuova primavera” proposta dal M5S troverà spazio nella programmazione nazionale.