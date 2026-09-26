Dal 24 al 27 settembre Pesaro ospita nuovamente la Festa dell’Unità evento simbolo del centrosinistra italiano. La manifestazione, trasferita quest’anno al Palaborgo di Borgo Santa Maria (Strada della Foglia 10), punta a dare una nuova voce al partito, superando la percezione di un movimento limitato al centro storico e di una presunta dipendenza da tematiche locali come le ZTL.

Il presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, ha definito la riunione come “un tavolo urgente” per delineare il programma elettorale che verrà redatto nelle prossime settimane. Le parole chiave del discorso sono leadership e priorità concetti che dovranno tradursi in azioni concrete per affrontare la crisi economica e sociale che il Paese sta vivendo.

La festa dell’Unità torna a Pesaro: un palco per il centrosinistra

Il trasferimento a Borgo Santa Maria è stato giustificato dal segretario locale del PD, Michele Gambini, con l’obiettivo di “rinnovare l’attenzione del partito a tutta la città”. L’evento rappresenta anche una risposta al critico accenno di alcuni esponenti di centrodestra che hanno definito il PD “il partito della ZTL”.

Organizzatori e protagonisti hanno voluto dimostrare che il programma del centrosinistra è ben più ampio, includendo tematiche come la crescita economica, la sicurezza e la parità di genere.

Programma e protagonisti

Giorni e appuntamenti principali

Il calendario prevede un alternarsi di dibattiti, tavole rotonde e performance musicali. Giovedì 24, dopo il tradizionale taglio del nastro, i sindaci dell’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo discorreranno su “Come cambia la vallata del Foglia” e saranno seguiti da una discussione sui meccanismi di concentrazione della ricchezza, moderata da Jack Lucchetti e Alberto Russo della Politecnica Marche.

Venerdì 25 inizierà con il format “3 domande a due assessori”, dedicato alle politiche sociali e all’urbanistica, per poi accogliere il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, in un confronto con la capogruppo del PD in Regione, Valeria Mancinelli, sul tema “L’Italia che cambia vista dalle regioni”.

Sabato 26 sarà la giornata più intensa: alle 10 si terrà la tavola rotonda “Produrre valore in un mondo che cambia”, con la partecipazione di associazioni, sindacati e imprese locali. Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, un dibattito intitolato “Armati fino ai denti? Per una politica europea della sicurezza” vedrà intervenire esperti dell’Istituto di ricerche internazionali e della Society for International Development. A partire dalle 19, il presidente del PD e eurodeputato, Stefano Bonaccini, presiederà una serata di domande ai assessori regionali.

Domenica 27 chiuderà la manifestazione con l’intervento dell’ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, insieme all’europarlamentare dem Matteo Ricci, sul tema “Diventare una potenza. Istruzioni per una rivoluzione europea”. Il pomeriggio si concluderà con una tavola rotonda sulla parità di genere e il linguaggio del potere.

Implicazioni politiche e strategiche per il futuro

La presenza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia), al tavolo “Pesaro/Marche/Italia” è particolarmente significativa. È la prima volta che un rappresentante del centrodestra partecipa alla Festa dell’Unità, dimostrando una volontà di dialogo tra le forze politiche in un contesto elettorale dove, secondo Bonaccini, “l’Italia è sempre in campagna elettorale”. L’incontro, moderato da Giancarlo Laurenzi del Corriere Adriatico, riunirà anche il parlamentare del PD Augusto Curti e il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani.

Le discussioni hanno spostato l’attenzione dal classico dibattito interno a temi di carattere nazionale ed europeo, come la sicurezza, la crescita economica e le disuguaglianze. L’ampio programma di incontri dimostra l’intenzione del centrosinistra di presentare un piano strutturato per le Elezioni del prossimo anno, sostenuto da una leadership decisa a rinnovare il proprio approccio verso gli elettori.

Tra le numerose iniziative, spiccano anche gli spazi dedicati alla memoria della Linea Gotica, i concerti serali e le attività per i più piccoli, con laboratori gestiti da Auser. Questi momenti culturali e ricreativi hanno lo scopo di creare un clima di partecipazione più ampio, coinvolgendo non solo gli addotti politici ma anche la cittadinanza.