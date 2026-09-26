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Gedeon Richter lancia la campagna ‘Il patto sulla contraccezione’ con quattro ginecologi

Gedeon Richter lancia la campagna ‘Il patto sulla contraccezione’ con quattro ginecologi

Gedeon Richter presenta una campagna che unisce donne e ginecologi in un patto basato su dialogo, informazione e continuità.

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Il 21 settembre, in concomitanza con il World Contraception Day, Gedeon Richter Italia ha annunciato il via di ‘Il patto sulla contraccezione’ una campagna ideata per favorire un rapporto più aperto e informato tra le giovani donne e i loro ginecologi. L’iniziativa nasce dall’esigenza di superare i tabù che ancora circondano la contraccezione, proponendo un modello di collaborazione attiva dove la scelta contraccettiva è frutto di ascolto reciproco e di scambio di informazioni affidabili.

Il progetto è stato diffuso sul profilo Instagram MyBodyMatch lo spazio digitale dedicato da Gedeon Richter alla consapevolezza contraccettiva. Dopo il lancio, la campagna si è sviluppata con una serie di video e caroselli fino al 26 settembre, giorno della Giornata mondiale della contraccezione, quando è stato pubblicato il contenuto conclusivo che celebra il valore dell’alleanza tra donna e specialista.

Il lancio della campagna e le sue finalità

La proposta si fonda su un messaggio semplice ma incisivo: la contraccezione deve essere considerata una vera alleanza costruita attraverso il dialogo continuo tra paziente e ginecologo. L’obiettivo è fornire agli utenti uno spazio dove porre domande, condividere aspettative e affrontare i propri timori, facendo leva sull’esperienza di quattro professionisti – Alessandro Messina, Christian Battipaglia, Francesca Manganello e Valentina Cappelli – che hanno accettato di raccontare, sul canale Instagram, le dinamiche fondamentali di un percorso contraccettivo consapevole.

I quattro pilastri della partnership donna-ginecologo

Empowerment e partecipazione attiva

Valentina Cappelli enfatizza l’importanza di mettere la donna al centro della decisione, invitandola a portare le proprie domande, desideri e progetti di vita. “Io porto competenza, ascolto e informazioni. Tu porta domande, desideri e aspettative. Insieme possiamo trovare la soluzione contraccettiva più adatta a te”, spiega, sottolineando che una contraccezione serena nasce dal dialogo, dalla fiducia e dalla condivisione delle scelte.

Informazione corretta e contrasto ai falsi miti

Christian Battipaglia richiama l’attenzione sul rischio di credere a informazioni non verificate. “Quando si parla di contraccezione, le opinioni e le convinzioni sono tante, ma spesso le informazioni non sono corrette. Non avere paura di esprimere tutti i tuoi dubbi prima che diventino preconcetti”, afferma, evidenziando come una scelta consapevole richieda fonti affidabili e confronto diretto con lo specialista.

Flessibilità e continuità nel tempo

Alessandro Messina ricorda che la vita è in continuo mutamento e, “La scelta contraccettiva può non essere per sempre: si può rivalutare, modificare, cambiare. Una scelta consapevole non è immutabile, è una scelta che sa adattarsi alle diverse fasi della vita”, sottolinea, invitando le donne a considerare il percorso contraccettivo come un’opzione dinamica, pronta a rispondere ai cambiamenti di progetti, relazioni e priorità.

Accompagnamento a lungo termine

Francesca Manganello chiude il ciclo di pilastri con un impegno personale: “Mi impegno a non essere per te solo uno specialista che risolve un problema, ma ad accompagnarti in un percorso che migliora la qualità della tua vita”. Il messaggio è chiaro: il legame con il ginecologo non si esaurisce in una singola consulenza, ma si espande in un percorso di supporto continuo dove ogni visita è occasione per rinnovare informazioni e confermare o ricalibrare la strategia contraccettiva.

Quattro professionisti, quattro principi, una sola missione: trasformare la contraccezione in una scelta serena, informata e adattabile, costruita passo passo insieme al proprio ginecologo.

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