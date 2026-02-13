L’ex televenditrice Wanna Marchi è stata investita a Milano. E’ lei stessa, con un post su Instagram, a raccontare quanto accaduto, mostrando anche lividi, ferite ed ecchimosi. Ecco come sta.

Milano, Wanna Marchi investita sulle strisce

Wanna Marchi è stata vittima di un incidente a Milano, è stata infatti investita e, secondo il suo racconto, ciò sarebbe avvenuto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali mentre portava a spasso il cane l’altro ieri, mercoledì 11 febbraio 2026.

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa ex televenditrice che, ha anche detto che, nonostante le sue condizioni e l’insistenza dei soccorritori, non ha voluto essere traportata in ospedale, poiché la struttura indicata per il ricovero è la stessa in cui è morto il marito: “mi sono rifiutata categoricamente.” Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato favorito dalla presenza di un’auto parcheggiata in modo errato che avrebbe ostacolato la visuale. Il ragazzo che ha investito la Marchi si è subito fermato a prestare soccorso.

Milano, Wanna Marchi investita sulle strisce: ecco come sta

Con un video pubblicato su Instagram, Wanna Marchi ha voluto raccontare di essere stata investita a Milano, mostrandosi anche con lividi, ferite ed ecchimosi: “ho una faccia stravolta, sono devastata. Ero fuori con Charlotte, sono uscita verso le 16.30. Ero sulle strisce pedonali, è arrivata una macchina e mi sono ritrovata sull’asfalto. Poi mi sono ritrovata su un’ambulanza, mi hanno chiesto come mi chiamassi e mi ricordavo… Wanna Marchi. Non ricordavo altro, cercavo il mio cane e non c’era: non capivo niente di dove fossi, non ricordavo dove abitavo. Volevano portarmi nell’ospedale dove hanno fatto morire mio marito e ho detto ‘assolutamente no’. Volevo tornare a casa.