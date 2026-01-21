Nella tarda serata di ieri, martedì 20 gennaio 2026, una ragazza di appena 20 anni è stata investita da un treno a Empoli. Ora versa in gravissime condizioni. Ecco cosa è successo.

Giovanissima investita da un treno: dramma ad Empoli

Ieri sera, intorno alle ore 21.00, una ragazza di appena 20 anni è stata travolta da un treno nei pressi della stazione di Empoli. Secondo quanto riporta La Nazione, il treno in questione era un regionale diretto a Firenze.

L’allarme è stato lanciato dai pendolari. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e anche la Polfer, che avrà il compito di effettuare tutti i rilievi necessari a capire cosa sia accaduto esattamente. L’impatto col convoglio non sarebbe stato frontale. Per soccorrere la giovane ed effettuare i rilievi, la circolazione dei treni nella tratta Firenze-Pisa è stata sospesa fino alle 23.10, orario in cui, come scrive Trenitalia, la circolazione è tornata regolare.

Giovanissima investita da un treno: è gravissima

Sul luogo dell’incidente sono accorsi subito i soccorsi. Le condizioni della ragazza, di cui non si conosce l’identità ma dovrebbe avere circa 20 anni, sono apparse subito gravi. La ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Come detto la Polfer sta cercando di stabilire cosa sia accaduto.