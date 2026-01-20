Incidente tra Acquaviva e Adelfia, scontro tra auto e bus: 18enne e fidanzata...

Grave incidente tra Acquaviva e Adelfia: due giovani fidanzati morti in uno scontro tra auto e bus, un altro ragazzo gravemente ferito.

Un grave scontro tra un’auto e un bus sulla provinciale tra Acquaviva delle Fonti e Adelfia ha provocato la morte di due giovanissimi e il ferimento di un altro ragazzo. La dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento, sembrerebbe collegata a un sorpasso azzardato che ha portato la Volkswagen Passat a schiantarsi contro più veicoli e poi contro il mezzo pesante.

Nella serata di lunedì 19 gennaio, un grave sinistro stradale ha coinvolto più veicoli lungo la strada provinciale che collega Acquaviva delle Fonti ad Adelfia, in provincia di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da Bari Today, una Volkswagen Passat, guidata da un giovane di 18 anni, avrebbe perso il controllo dopo un possibile sorpasso azzardato, scontrandosi con altre automobili e terminando la sua corsa contro un autobus extraurbano della Sita.

L’impatto ha deformato completamente la vettura, costringendo i vigili del fuoco a estrarre i corpi dalle lamiere. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il personale del 118, la polizia locale e i carabinieri, mentre la strada è rimasta chiusa fino alla conclusione delle operazioni di soccorso e dei rilievi. Ferite lievi sarebbero state riportate dal conducente del bus e da alcuni passeggeri.

A perdere la vita nello schianto sono stati il conducente della Passat, Gianvito Novielli, 18 anni, e la sua fidanzata Denise Buffoni, 15 anni, entrambi di Acquaviva. Un altro giovane di 19 anni, presente a bordo della stessa auto, è rimasto gravemente ferito e sarebbe stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale Miulli, dove è tuttora in prognosi riservata.

La tragedia ha scosso la comunità locale, con la città di Acquaviva che ha proclamato il lutto cittadino in memoria dei ragazzi, ricordati anche per la partecipazione attiva di Gianvito nello sport locale.