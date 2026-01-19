“Strage di bambini”, scontro tra scuolabus e camion: morti e feriti

Tragedia sulle strade del Sudafrica: uno scuolabus che trasportava studenti si è scontrato con un camion nei pressi di Vanderbijlpark, causando la morte di diversi bambini. L’incidente mette ancora una volta in luce i rischi legati al trasporto privato degli alunni, spesso coinvolto in schianti gravi sulle strade del paese.

Cordoglio e contesto della sicurezza stradale in Sudafrica

Le autorità locali e nazionali hanno espresso profondo cordoglio. Il premier della provincia del Gauteng, Panyaza Lesufi, ha dichiarato: “È una scena terribile”, mentre il ministro provinciale dell’Istruzione, Matome Chiloane, ha confermato il coinvolgimento di studenti in età scolare. L’incidente si inserisce in un quadro più ampio di criticità sulla sicurezza stradale in Sudafrica: nel 2025 oltre 11.400 persone hanno perso la vita sulle strade del paese.

Molte famiglie fanno affidamento su minibus privati per trasportare i bambini a scuola, un sistema spesso al centro di incidenti gravi. Recenti episodi nel KwaZulu-Natal hanno già dimostrato i rischi: a ottobre, 18 bambini sono rimasti gravemente feriti quando il loro minibus ha perso il controllo e si è ribaltato su un’autostrada, e a settembre almeno cinque studenti sono morti in un altro schianto contro un asilo nido.

Un grave scontro stradale ha causato la morte di 12 studenti a sud di Johannesburg, in Sudafrica. L’incidente ha coinvolto un minibus scolastico e un camion nei pressi della città industriale di Vanderbijlpark, a circa 60 chilometri dalla capitale provinciale. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l’autista del minibus avrebbe perso il controllo del veicolo durante un tentativo di sorpasso.

Come dichiarato da ministro dell’Istruzione provinciale Matome Chiloane, undici alunni sono morti sul colpo, mentre un dodicesimo, trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo. Le vittime erano studenti delle scuole primarie e secondarie, anche se le loro età precise non sono state divulgate.

Sul luogo dell’incidente, le immagini diffuse mostrano il minibus gravemente danneggiato sul bordo della carreggiata e numerosi genitori sconvolti tenuti a distanza dalle forze dell’ordine.