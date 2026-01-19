Tragedia in Italia, perde valigia dall’auto e scende per recuperarla: falciato in autostrada

Domenica mattina, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, un uomo di 60 anni è stato travolto e ucciso mentre cercava di recuperare una valigia caduta dal portapacchi della sua auto. L’incidente mette in luce come anche pochi secondi di distrazione o gesti istintivi possano trasformarsi in tragedie sulle strade a scorrimento veloce.

Domenica 18 gennaio, lungo il tratto della A19 Palermo-Catania che attraversa Resuttano, questa fragile linea tra sicurezza e tragedia è stata tragicamente oltrepassata. Un uomo di 60 anni di origini tunisine, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto mentre si trovava fuori dal proprio veicolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è stato causato dalla caduta di una valigia dal portapacchi del suo mezzo. Nel tentativo di recuperare il bagaglio, l’uomo avrebbe aperto lo sportello e si è trovato improvvisamente sulla traiettoria di un’altra vettura in transito. L’impatto è stato immediato e fatale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi necessari. Nonostante la rapidità dei soccorsi, ogni tentativo di salvare l’uomo si è rivelato vano. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa, causando rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni, mentre le squadre dell’Anas lavoravano per ripristinare la viabilità.

Come riportato da Today, Mahmoude Othmane, 60 anni, di origini tunisine, stava viaggiando in direzione Catania quando l’incidente gli ha stroncato la vita.