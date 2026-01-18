Un grave incidente stradale ha spezzato due giovani vite sull’asse viario tra Altamura e Laterza, lasciando una comunità intera nel dolore e riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza lungo le strade provinciali.

Tragico incidente sulla provinciale 41: muoiono due giovani fratelli di Altamura

Come riportato da Bari Today, sale a due il numero delle vittime del grave incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi, domenica 18 gennaio, lungo la strada provinciale 41, nel tratto compreso tra Altamura e Laterza.

Dopo il decesso immediato di Antonio Bigi, giovane di Altamura morto sul colpo, nelle ore successive si è spenta anche la sorella Cecilia Bigi, trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari e ricoverata in Rianimazione in condizioni critiche. I due fratelli viaggiavano a bordo di un Suv insieme ad altri tre ragazzi quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo è uscito autonomamente di carreggiata senza coinvolgere altri veicoli.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, l’elisoccorso e i carabinieri, ai quali sono stati affidati i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Incidente ad Altamura, feriti gravi e comunità sotto choc: proclamato il lutto cittadino

Restano serie le condizioni di uno dei tre giovani rimasti feriti: un 24enne sarebbe ricoverato in coma all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Gli altri due ragazzi coinvolti nell’incidente sono invece sarebbero sotto osservazione all’Ospedale della Murgia. Il gruppo, composto da giovani di età compresa tra i 25 e i 27 anni, stava facendo rientro ad Altamura dopo aver trascorso la serata insieme.

Il sindaco di Altamura, Antonio Petronella, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali: