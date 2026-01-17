Un malore improvviso alla guida ha provocato un incidente tragico a Mercato San Severino, in provincia di Salerno: una giovane 21enne ha perso il controllo della sua auto, schiantandosi contro un furgone e perdendo la vita, lasciando l’intera comunità sotto choc. Ecco chi era la vittima.

Incidente mortale a Mercato San Severino: 21enne stroncata da malore improvviso alla guida

Mercato San Severino è sotto choc per la scomparsa di Sofia Ansalone, una ragazza di soli 21 anni, vittima di un tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 16 gennaio, nella frazione Torello. Intorno alle 14.30, mentre si trovava alla guida della propria auto, probabilmente diretta al lavoro, Sofia avrebbe accusato un malore improvviso, perdendo il controllo del veicolo.

La sua macchina si è schiantata contro un furgone pochi metri dopo la partenza, attirando subito l’attenzione dei passanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno tentato senza successo di rianimarla, prima sul luogo dell’incidente e poi durante il trasporto urgente al Pronto Soccorso dell’ospedale “Gaetano Fucito”.

Nonostante tutti gli sforzi dei medici, la giovane non ce l’ha fatta, lasciando un profondo dolore tra familiari, amici e l’intera comunità locale.

I funerali di Sofia: Mercato San Severino si stringe attorno alla famiglia

La comunità di Mercato San Severino si prepara ora a dare l’ultimo saluto a Sofia Ansalone. La camera ardente è stata allestita presso la “Casa Funeraria Fiore” in via Dei Due Principati, mentre le esequie si terranno oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 16:30, presso la Chiesa di San Giovanni in Parco.

Familiari, amici e cittadini si stanno raccogliendo per rendere omaggio alla giovane, descritta come una ragazza solare, piena di progetti e con la vita ancora tutta davanti. La tragica scomparsa di Sofia ha creato un vuoto immenso nella comunità di Torello, che si stringe attorno ai genitori Leonardo e Ornella e ai fratelli Armando, Deborah e Giorgia, offrendo conforto e partecipazione in questo momento di dolore.