L'incidente tra scooter e camion avvenuto ieri mattina in via Nassar a Pescantina si è rivelato tragico: la 19enne è morta in ospedale.

Una nuova tragedia della strada scuote il Veronese e riporta l’attenzione sulla pericolosità di alcuni tratti della Statale 12 del Brennero, teatro di un incidente che ha spezzato la vita di una ragazza 19enne. Ecco chi era la giovane morta nello schianto.

Tragedia sulla Statale 12 a Pescantina: il drammatico epilogo

Si è conclusa nel modo più doloroso la vicenda della giovane rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto nelle prime ore di ieri 12 gennaio a Pescantina, lungo la statale 12 del Brennero. La vittima è Lorenza Bridi, 19 anni, residente nel Comune, che viaggiava a bordo del suo scooter quando, intorno alle 7 del mattino, si è verificato l’impatto con un camion in via Nassar, all’altezza del civico 50, nel tratto che collega la località a Settimo.

Le condizioni della ragazza erano apparse subito critiche: soccorsa dal personale del 118 con ambulanza e automedica, era stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento e ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata. Nonostante gli sforzi dei medici, i traumi riportati nello scontro si sono rivelati fatali e la giovane è deceduta nella notte.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Peschiera del Garda stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Incidente tra scooter e camion a Pescantina: il cordoglio per la 19enne morta dopo ore di agonia

La scomparsa di Lorenza Bridi ha profondamente colpito l’intera comunità veronese. Studentessa della classe V ASU del Liceo delle Scienze Umane “Montanari” di Verona, è stata ricordata con parole commosse dal dirigente scolastico Matteo Sansone, che in una circolare ha scritto: “Con profonda costernazione apprendiamo della prematura e tragica scomparsa della nostra studentessa. Il suo sorriso, la sua curiosità e la sua presenza luminosa resteranno per sempre nei nostri cuori”.

Anche il mondo dello sport si è stretto attorno alla famiglia: “La FIPAV Verona si unisce al dolore per la tragica scomparsa della 19enne Lorenza Bridi”, ricordando il suo lungo percorso nelle fila del Volley 88 e sottolineando come si tratti di “una notizia che sconvolge e addolora profondamente tutto il nostro movimento”.