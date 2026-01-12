Paura ieri pomeriggio sull’autostrada A1, dove si è verificato un incidente stradale, a seguito del quale una delle due vetture coinvolte ha cominciato a perdere gas dal serbatoio. Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco.

Terribile incidente stradale in autostrada: auto perde gas dal serbatoio

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 11 gennaio 2026, intorno alle ore 17.00, si è verificato un terribile incidente stradale sull’autostrada A1 Roma-Napoli, all’altezza del chilometro 739 in direzione Nord.

Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate tra loro rimanendo poi bloccate al centro della carreggiata. Una delle due auto, alimentato da gas GPL, ha cominciato a perdere carburante dal serbatoio, facendo scattare subito l’allarme, vista la presenza di combustibile fossile sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti subito i Vigilio del Fuoco, oltre ai mezzi di soccorso e le autorità che dovranno stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Terribile incidente stradala sull’A1: Vigili del Fuoco in azione

Come abbiamo visto, attimi di paura sull’A1 Roma-Napoli dove, ieri pomeriggio, a seguito di uno scontro tra due auto al chilometro 739 in direzione Milano, nel tratto tra Caserta Sud e Caserta Nord, una di esse ha cominciato a perdere gas dal serbatoio. Gli occupanti delle vetture sono riusciti a mettersi in salvo, sul posto subito una squadra Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, per evitare incendi o esplosioni. L”autostrada A1 è rimasta chiusa in quel tratto fino alla messa in sicurezza dei veicoli e la pulizia della carreggiata.