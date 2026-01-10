Tragedia in Salento, dove un insegnante di matematica, di 48 anni, è morto a seguito di un terribile incidente frontale lungo la Strada Statale 275, nei pressi dell’uscita di Alessano (Lecce).

Intorno alle ore 21.45 di ieri, venerdì 9 gennaio 2026, si è verificato in provincia di Lecce un terribile incidente stradale.

L‘impatto frontale tra due auto, una Renault Scenic e una Maserati, è avvenuto lungo la Strada Statale 275, nei pressi dell’uscita di Alessano, ed è stato violentissimo, tanto che la Scenic si è ribaltata ed è rimasta schiacciata. Sul posto sono giunti subito i soccorsi e le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Una Renault Scenic e una Maserati si sono scontrate frontalmente ieri sera in Salento, per cause ancora da verificare. Per il conducente della Scenic non c’è stato niente da fare, in quanto è morto a causa delle ferite e delle lesioni riportate. La vittima si chiamava Giuseppe Turano, aveva 47 anni ed era un insegnante di matematica presso un istituto di Specchia. In auto con lui il figlio di 10 anni, trasferito in codice arancione in ospedale. Ferito anche il conducente della Maserati, un uomo di 37 anni.