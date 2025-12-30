Notte drammatica sull’A26: incidente tra bus e camion, un morto e 20 feriti

Incidente notturno sull’A26: scontro tra pullman, camion e auto, un morto e circa venti feriti. Il tratto interessato è stato riaperto questa mattina.

Un tragico incidente stradale ha colpito l’autostrada A26 nella tarda serata di ieri, causando la morte dell’autista di un pullman turistico e il ferimento di una ventina di persone. Il tratto interessato è stato riaperto questa mattina, martedì 30 dicembre.

Grave incidente sull’A26 nella notte: riapertura della A26 e gestione della viabilità

Come riportato da Genova Today, l’autostrada A26 è rimasta chiusa per tutta la notte a causa dell’incidente, con conseguenti rallentamenti e deviazioni, ma intorno alle 4.15 del mattino di martedì 30 dicembre il tratto tra Ovada e l’allacciamento con l’A10 è stato riaperto. Contestualmente è stata riaperta anche la stazione di Masone in entrata verso Genova.

Autostrade per l’Italia ha fornito indicazioni agli automobilisti, consigliando di percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire sulla A7 Serravalle-Genova per chi era diretto verso Genova o Savona. Al momento della riapertura, il traffico non ha mostrato criticità significative, permettendo una normale circolazione.

Grave incidente sull’A26 nella notte, scontro tra bus e camion: il tragico bilancio

Nella serata di lunedì 29 dicembre 2025, un grave incidente ha sconvolto il tratto dell’autostrada A26 compreso tra Ovada e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona in direzione Genova. Lo scontro ha coinvolto un pullman turistico, un camion e due autovetture, provocando la morte dell’autista del bus, deceduto sul colpo, e il ferimento di circa venti persone, alcune in condizioni serie. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, “il camion sarebbe stato urtato dal pullman”, causando l’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due automediche del 118 e quattro ambulanze provenienti da diverse associazioni di soccorso locali, insieme ai vigili del fuoco di Multedo e Ovada e alla polizia stradale di Ovada. I feriti sono stati trasportati in vari ospedali della zona, con codici di gravità differenziati. Alcuni avrebbero riportato fratture agli arti, altri traumi cranici.