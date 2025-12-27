Un drammatico incidente ha segnato il giorno di Santo Stefano a Pistoia, con la morte di due donne della stessa famiglia in circostanze tragicamente legate: una travolta e uccisa da un’auto e l’altra colpita da un malore improvviso causato dallo choc emotivo.

Tragedia il giorno di Santo Stefano: due donne perdono la vita a Pistoia

Un drammatico evento ha scosso la città di Pistoia nel tardo pomeriggio del 26 dicembre, poche ore dopo la festa di Natale. Liliana Podestà, 87 anni, è stata travolta da un’auto mentre attraversava via Fiorentina, nella località Sperone. Secondo quanto riportato da La Nazione, l’investimento sarebbe avvenuto intorno alle 18: l’automobilista, che procedeva in direzione Bottegone, si sarebbe subito fermato per prestare soccorso.

Nonostante l’intervento immediato delle ambulanze della Misericordia di Agliana e della Croce Verde di Chiazzano, insieme all’automedica del 118, la donna non ce l’ha fatta ed è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Travolta e uccisa a Santo Stefano: la nuora la vede a terra e muore per lo choc

Accanto a Liliana c’era la nuora, Laura Mecheri, 58 anni, che avrebbe assistito all’incidente dalla finestra della propria abitazione. Il forte choc emotivo provocato dalla vista della suocera ferita le ha provocato un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiaco, che le è stato fatale. Anche per lei i soccorsi sono stati vani.

La vicenda ha colpito profondamente il quartiere, dove entrambe le donne erano conosciute e stimate: Laura, fisioterapista alla Maic, faceva parte di una famiglia impegnata nel volontariato e nella sanità. La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio della polizia municipale, che sta ricostruendo le responsabilità e le condizioni in cui è avvenuto lo schianto.