Una donna di 61 anni è stata uccisa a Ronchi dei Legionari, Gorizia, dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da una Fiat Panda guidata da un’anziana 86enne. Le indagini sulla dinamica dello schianto sono in corso.

Donna uccisa sulle strisce a Gorizia

Come dichiarato da Friuli Oggi, un grave incidente stradale ha avuto luogo a Ronchi dei Legionari, in via Volontari della Libertà, nei pressi del “GM Pub”.

Una donna di 61 anni, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, è stata investita da una Fiat Panda guidata da un’anziana di 86 anni.

L’urto è stato così violento da sbalzare la vittima sull’asfalto per diversi metri. Immediatamente allertati, i sanitari del 118 sono intervenuti con ambulanza, automedica ed elisoccorso, tentando di rianimare la donna, ma purtroppo i loro sforzi si sono rivelati vani.

Donna uccisa sulle strisce a Gorizia: automobilista 86enne indagata

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. La strada è rimasta parzialmente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

Come riportato da Trieste Prima, la vittima ha riportato un trauma cranico grave e un arresto cardiaco, rendendo immediatamente critiche le sue condizioni. Nonostante le manovre di rianimazione prolungate, la donna è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorsi.