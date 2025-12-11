Impatto devastante e boato avvertito dai residenti: caccia al pirata della strada che ha ucciso un corriere

Un nuovo episodio di violenza stradale ha sconvolto Roma, dove l’ennesimo pirata della strada ha lasciato dietro di sé morte e devastazione. In via Ettore Rolli, all’altezza di Porta Portese, un impatto violentissimo ha spezzato la vita di un uomo e aperto una corsa contro il tempo per rintracciare chi, dopo aver provocato lo schianto, è scappato senza prestare soccorso.

Impatto devastante e boato avvertito dai residenti: indagini in corso

Nelle prime ore del mattino di martedì 9 dicembre, intorno alle 4.30, in via Ettore Rolli a Roma si è verificato un violentissimo scontro tra una Mercedes e un furgone Dacia Dokker. L’urto, avvenuto all’incrocio con via Carlo Porta, ha coinvolto anche alcune auto parcheggiate lungo la strada.

A bordo del furgone si trovava Roberto Sabbatini, 67 anni, impegnato come ogni giorno nelle consegne ai locali della zona. L’impatto è stato talmente forte da non lasciargli scampo: i soccorritori, arrivati pochi minuti dopo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nel frattempo, il proprietario della Mercedes — rimasto illeso — è fuggito immediatamente a piedi, abbandonando l’amico ferito sul sedile del passeggero.

Mentre i sanitari cercavano di stabilizzare il passeggero della Mercedes, un uomo di 33 anni trasportato d’urgenza in ospedale, gli agenti del X Gruppo Mare hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. È stato proprio il ferito a fornire agli investigatori l’identità di chi era effettivamente alla guida, il quale si sarebbe dato alla fuga subito dopo aver compreso la gravità dell’incidente.

Dopo più di 24 ore di ricerche, prosegue la caccia al responsabile dello scontro che è costato la vita a Sabbatini e ha sconvolto l’intero quartiere.