Incidente a Bari, giovane di 18 anni travolto e ucciso: la sentenza e la deci...

Incidente a Bari, giovane di 18 anni travolto e ucciso: la sentenza e la deci...

Travolto e ucciso a soli 18 anni, Francesco Damiani ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Bari, vittima di una guida imprudente che ha segnato per sempre la sua giovane esistenza.

Bari, Francesco travolto e ucciso a 18 anni sul lungomare

Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia locale sotto il coordinamento della pm Silvia Curione, il conducente viaggiava a 93 km/h in un tratto con limite di 50 km/h.

All’altezza di un incrocio sul lungomare Di Cagno Abbrescia, avrebbe effettuato manovre pericolose, zigzagando e frenando ripetutamente, fino a urtare il marciapiede e distruggere il guardrail. L’auto si capovolse per diversi metri, terminando la corsa sugli scogli della spiaggia di Torre Quetta.

Bari, Francesco travolto e ucciso a 18 anni sul lungomare: patteggiamento e sentenza per il responsabile

Il 19enne di Bari coinvolto nell’incidente stradale costato la vita a Francesco Damiani, 18enne barbiere, ha patteggiato una pena di due anni e sei mesi di reclusione. Il giovane era accusato di omicidio stradale e lesioni per l’incidente avvenuto il 21 ottobre 2024. Alla guida della Mini Cooper su cui viaggiavano quattro persone, il conducente perse il controllo del veicolo, provocando la morte del ragazzo e ferendo altri tre passeggeri, di cui uno in modo grave.