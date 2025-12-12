Un grave incidente stradale avvenuto nel nord della Svezia ha coinvolto un mini-bus e due auto, causando il ferimento di dieci persone, tra cui quattro cittadini italiani. L’episodio, registrato nel comune di Boden, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e l’apertura di un’indagine per chiarire la dinamica dello scontro.

Incidente stradale nel nord della Svezia: dieci feriti e strada chiusa per ore

Lo scontro, avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 11 dicembre, ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi e la chiusura completa della strada per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Le autorità svedesi avrebbero sottoposto a test alcolemico i tre conducenti dei veicoli coinvolti, risultando tutti negativi. Le cause della collisione restano attualmente oggetto di accertamento.

Incidente in Svezia, schianto tra due auto e un minibus: tra i feriti quattro italiani

Tra i dieci feriti figurano quattro cittadini italiani, tutti uomini di età compresa tra i 20 e i 50 anni, ricoverati in ospedale con lesioni considerate lievi. Secondo quanto riportato dalla televisione pubblica svedese SVT, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità, mentre i feriti restano sotto osservazione medica.